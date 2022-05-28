桃園繡球花季邁入第4周 玩遊戲可兌換山產

2022桃園繡球花季活動邁入第4周，涵蓋桃園復興區「枕頭山商圈」的前山、後山，及多處農場都有種植繡球花，桃市府農業局表示，本周末主題活動為「枕頭山購樂趣」，活動期間只要在商圈消費滿500元，即可參加1次打彈珠活動，依照所得分數可以兌換山產，歡迎民眾趕在花季前來遊玩。

今年的繡球花季以「枕山覓徑」為主題，整片山林種植超過1萬株繡花球，近14種品種，相當浪漫，加上山林自然美景、賞花秘徑、裝置藝術、花卉造景打卡牆、繡球花景觀，目前已吸引超過25萬人次上山朝聖。

桃園市副秘書長邱俊銘表示，今明2日枕頭山魅力商圈協會以「枕頭山購樂趣」為題，活動期間只要在商圈消費滿500元，即可參加1次打彈珠活動，依照所得分數可以兌換當地知名的山產，人人有獎。