桃園社區醫療採檢站三合一效果好 31日新增觀音站
桃園市長鄭文燦今天下午說明防疫工作表示，桃園自5月11日試辦兩採檢站增加「PCR採檢、看診、領藥」三合一服務綠色通道，成效好，於是把12個社區採檢站全調整為三合一醫療採檢站，截至今天累計看診8807人。
鄭文燦說，5月26日起，配合快篩陽性經醫師診斷視同確診新制上路，桃園已經有12處社區醫療採檢站（原採檢站轉型）、255家基層診所及28家醫院提供快篩陽性判讀服務，並可快速取得緩解或抗病毒藥物。
昨天12處社區醫療採檢站看診人數共計947人，而快篩陽性前來看診者共988位，經判定為確診者共810位，陽性率約8成。除了提供一般緩解藥物外，另有41位看診者由醫師直接開抗病毒藥物，占比約5%。此外，社區醫療採檢站也保留PCR採檢服務，12社區醫療採檢站共計採檢1445件。
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