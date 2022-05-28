「聽見鄧雨賢」音樂快閃 防疫新時代 用音樂撫慰心靈
為感念與追憶台灣歌謠之父鄧雨賢，新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局，攜手舉辦「聽見鄧雨賢」音樂快閃活動，今天下午在遠東百貨竹北店登場，邀請揚音樂集、銅好重奏團、口琴樂團和木箱鼓等音樂團隊，並由專業團隊故事工廠製作打造，吸引民眾佇足聆聽。
新竹縣文化局指出，「聽見鄧雨賢」快閃活動透過表演團體交錯進場，由專業團隊突襲演奏知名作曲家柯智豪以台灣歌謠之父—鄧雨賢的《四季紅》、《望春風》所編的組曲，打造出具有戲劇性的豐富趣味表演，在後疫情時代中，他們用音樂來撫慰大眾的心靈，用音樂拉近人與人間的距離。新竹縣長楊文科在快閃活動中也參與演奏木箱鼓，希望用音樂撫慰大家的心靈。
活動希望以措手不及的姿態突破人們的心防，選擇在遠百竹北店舉辦，希望吸引人們暫停腳步，欣賞因疫情而被迫停滯許久的藝文活動。快閃演奏一開始就吸引許多逛街民眾佇足，驚訝地能現場聽到耳熟能詳的民謠組曲演奏，旋律和律動都很優美，短暫快閃演出結束時，立即響起一片鼓掌聲。
竹縣文化局長李安妤表示，為感念與追憶鄧雨賢對本土藝文的貢獻，文化局每年舉辦鄧雨賢紀念音樂會活動，今年以「聽見鄧雨賢」音樂快閃作為開跑活動，8月6日將於芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園辦理《夏日˙三線情》鄧雨賢紀念音樂會，8月14日於文化局演奏廳辦理[東情 西調]˙夏日音樂會，詳情可至文化局官網或「新竹縣政府文化局」粉絲頁查詢。
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