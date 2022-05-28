快訊

美股收復5月全部失地⋯是否已是底部？投資人看這情況毫無把握

少女疑好奇誤觸推土機開關遭夾昏 搶救2小時仍身亡

「聽見鄧雨賢」音樂快閃 防疫新時代 用音樂撫慰心靈

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
「聽見鄧雨賢」音樂快閃活動，今天下午在遠東百貨竹北店登場，吸引民眾佇足聆聽。 。圖／縣府提供
「聽見鄧雨賢」音樂快閃活動，今天下午在遠東百貨竹北店登場，吸引民眾佇足聆聽。 。圖／縣府提供

為感念與追憶台灣歌謠之父鄧雨賢，新竹縣文化基金會與新竹縣政府文化局，攜手舉辦「聽見鄧雨賢」音樂快閃活動，今天下午在遠東百貨竹北店登場，邀請揚音樂集、銅好重奏團、口琴樂團和木箱鼓等音樂團隊，並由專業團隊故事工廠製作打造，吸引民眾佇足聆聽。

新竹縣文化局指出，「聽見鄧雨賢」快閃活動透過表演團體交錯進場，由專業團隊突襲演奏知名作曲家柯智豪以台灣歌謠之父—鄧雨賢的《四季紅》、《望春風》所編的組曲，打造出具有戲劇性的豐富趣味表演，在後疫情時代中，他們用音樂來撫慰大眾的心靈，用音樂拉近人與人間的距離。新竹縣長楊文科在快閃活動中也參與演奏木箱鼓，希望用音樂撫慰大家的心靈。

活動希望以措手不及的姿態突破人們的心防，選擇在遠百竹北店舉辦，希望吸引人們暫停腳步，欣賞因疫情而被迫停滯許久的藝文活動。快閃演奏一開始就吸引許多逛街民眾佇足，驚訝地能現場聽到耳熟能詳的民謠組曲演奏，旋律和律動都很優美，短暫快閃演出結束時，立即響起一片鼓掌聲。

竹縣文化局長李安妤表示，為感念與追憶鄧雨賢對本土藝文的貢獻，文化局每年舉辦鄧雨賢紀念音樂會活動，今年以「聽見鄧雨賢」音樂快閃作為開跑活動，8月6日將於芎林鄉鄧雨賢音樂文化公園辦理《夏日˙三線情》鄧雨賢紀念音樂會，8月14日於文化局演奏廳辦理[東情 西調]˙夏日音樂會，詳情可至文化局官網或「新竹縣政府文化局」粉絲頁查詢。

新竹縣長楊文科和演奏成員到竹北遠百七樓客家古厝前快閃演出。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科和演奏成員到竹北遠百七樓客家古厝前快閃演出。圖／縣府提供
竹縣長楊文科在快閃活動中也參與演奏木箱鼓，希望用音樂撫慰防疫期間民眾的心靈。圖／縣府提供
竹縣長楊文科在快閃活動中也參與演奏木箱鼓，希望用音樂撫慰防疫期間民眾的心靈。圖／縣府提供

文化局 快閃 新竹

延伸閱讀

蘇貞昌喊查辦郭彥均發文事件 藍營市議員：院長心中10位孩子不多嗎?

郭彥均發文蘇貞昌要查辦假訊息 國民黨轟：政府無能又冷血

北京防疫再收縮！ 外賣不得跨區派單、送單

「一袋米要扛幾樓」 台北文學獎現代詩首獎引發討論

相關新聞

農委會茶改場成立119周年 研究茶葉鑑別術避外國茶混充

行政院農業委員會茶業改良場成立至今已有119年的歷史，行政院農委會主委陳吉仲及桃園市長鄭文燦都出席參與慶祝活動，茶改場楊...

月經突然來了別擔心 竹市31處公有館舍供涼感衛生棉

5月28日世界經期衛生日，新竹市政府今天宣布結合在地企業，即日起於新竹市31處館舍女廁或服務台提供3萬6000片愛康涼感...

世界先進認養改造竹市金山櫻花公園 復育滯洪池螢火蟲

新竹市金山東街的櫻花公園由在地企業世界先進認養，今年啟動改善工程完工，不僅步道舖面升級還巧思設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、...

連日降雨 竹縣多處坍方搶修

滯留鋒面影響，新竹縣連日雨降不停，五峰、峨眉、寶山和新埔地區陸續有土石崩塌、路基下陷災情傳出，各地公所獲報雖緊急搶通，但...

蔡彰鍠救人結善果 全台捐復康巴士

經營企業的蔡彰鍠4年前在一場火警中冒險救出坐輪椅的退役老上校，結果第2年公司營運從此「扶搖直上」，如同上天的回報，也讓他...

竹市樹葬區流浪狗為患 引發民怨

新竹市去年在生命紀念園區羽化館前方打造環保自然葬區，大片草地氛圍寧靜，但流浪犬群聚問題嚴重，有民眾抱怨「野狗在先人頭上大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。