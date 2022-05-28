勇闖華南金控盃少棒冠軍戰 竹縣平隊史最佳再奪亞軍

新竹縣代表隊參加2022華南金控盃少棒賽，一路過關斬將，繼2017年奪得亞軍後，再度闖進冠軍戰。今天下午與勁敵台中市代表隊爭冠，可惜最終以0比5不敵台中市，再次與冠軍擦身而過。新竹縣長楊文科在行程空檔透過直播關心戰況，替竹縣小將加油打氣。

竹縣教育局指出，2022華南金控盃少棒賽新竹縣聯隊以中山國小為主體，加上關西、上館、五峰、六家、大同國小等校組成實力堅強的聯隊，五、六年級各占一半。這次賽前集訓時間僅短短四天，所幸先發陣容在本月初之TOTO盃就曾配合過，團隊已有相當默契。

陣中主力投手為陳宇恩、羅浩翰、田恒宇、蔡鎮宇、陳柏笙等人，當中以陳宇恩球速最快逾110公里，羅浩翰則是在台彩威力盃對台中市投出佳績，以控球、變化球見長；田恒宇則有左投優勢控球準；今天冠軍戰由具有球速優勢的陳柏笙先發主投。

打擊方面則是羅浩翰、陳宇恩、陳柏笙、張擎等人為重點打者，羅浩翰在TOTO盃就是開路先鋒，第四棒陳柏笙是全方位選手，能投能打且為隊中主力捕手，至於小五的張擎則是球齡長、打擊穩定，外型「穩重」的他，有著「小歐提茲」外號，重砲手形象也經常替球隊建功。