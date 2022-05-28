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大雨下不停 後龍西瓜、香瓜現災情 農民嘆「靠天吃飯」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮是縣內西瓜、香瓜最大產區，現已開始進入採收期，但連續多天的降雨造成損害，今天放晴後瓜果水傷、爛果的現象將會加劇，後龍鎮公所已向縣府申報災情，盼協助農民爭取農業失然災害救助。

後龍鎮長朱秋隆表示，後龍地區種植的西瓜和香瓜品質佳，其中西瓜栽培約200公頃，後龍西瓜、香瓜市場行情好，吸引不少年輕人返鄉務農，鎮公所每年也都辦西瓜節活動促銷，目前開始進入採收期，不料最近一周雨勢不停，已造成損害，鎮公所初步申報西瓜災損面積約50公頃、香瓜10公頃。

縣府農業處26日會同鎮公所人員初勘，但因雨勢仍未停歇，西瓜、香瓜等作物通常大雨後再經日曬，水傷、腐爛情況會嚴重顯現，農業處將擇日再次勘查災情，鎮公所方面則認為香瓜、西瓜在這波大雨受損情況確實嚴重，應已達到救助標準。

連日多天大雨後，今天苗栗各地開始放晴，氣溫也升高，有農民趁著雨勢停歇到瓜田搶收，在台北工作的洪姓鎮民趁休假返鄉，在後龍水尾附近幫父親搶收香瓜，但田裡估計一半以上香瓜都受損棄置。「種瓜真是靠天吃飯！」他無奈地表示，即使搶收到香瓜，一些賣相也已受影響，只能與親友自用分享。

苗栗縣政府農業處表示，日前勘災因雨勢持續，還無法認定災損程度是否達標，將再擇期會勘後龍地區瓜田的災損程度，依今年救助標準，西瓜每公頃已調高為6.2萬元、香瓜8萬元。

連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影
連日來各地雨勢不停，苗栗縣後龍地區栽種的香瓜、西瓜出現災情，有的香瓜田損失逾半。記者胡蓬生／攝影

西瓜 災損 農民

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