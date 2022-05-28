新竹青年舞團跳進舊城區 假日邀觀眾「漫步風城」

疫情延燒，民眾進劇場、演藝廳看表演意願大減，新竹在地青年舞團反其道而行，今天起一連2天下午在舊城區首度推出《漫步風城》環境劇場，串連站前廣場、東門城廣場、城隍廟等景點場域演出，讓城市搖身成了表演舞台，吸引不少民眾駐足欣賞。

艸雨田舞蹈劇場2017年創立，團長王羽靖秉持「新竹人回家跳舞」的創團精神，帶領新生代表演者推出各類形式演出。無奈碰上疫情，台北巡演被迫喊卡，舞團考量避免室內群聚風險，以「你不走進劇場，我們走進你生活」為主軸，推出環境劇場創作。

在文化部紓困計畫支持下，艸雨田舞蹈劇場繼年初在麗池公園的定點演出後，決定推出編制與範圍更大的環境劇場作品《漫步風城》，演出地點串連站前廣場、東門場廣場與地下道、東門市場與新竹都城隍廟，邀請觀眾邊漫步、探索城市，邊欣賞舞碼。

王羽靖說，《漫步風城》作品是舞團首次的大規模環境劇場演出，參與的青年舞者約40人，近月碰上本土疫情延燒，最大考驗就是「很難全員到齊排練」，不僅面臨快篩試劑不足，須快篩陰性才能參與排練，再來陸續有團員確診或被隔離，都影響進度。