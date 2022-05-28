台東+774...機構群聚再增49例 兒童BNT預計6月15日完成施打

台東縣今日新增 774名確診者，761名民眾戶籍或居住地分在台東、13名為外縣市通報。另教育處調查兒童BNT校園接種，7成家長有意願，縣府預計6月15日前完成施打。台東縣累計確診個案11555人、居隔者2191人。

台東縣衛生局表示，目前縣內有7養護、2身障、5間監所、2醫院發生群聚事件，今日新增49確診個案。

養護機構部分，新增28確診；身障機構新增1案，為群聚區域接觸者陰轉陽；監所部分新增19案，其中11人為工作人員，其餘8人為受刑人都是居家隔離陰轉陽；醫院新增1案為看護。衛生局仍持續定期採檢匡列，並協助機構落實感染管制措施。

台東縣說明，縣內1例確診死亡個案為男性87歲，無接種疫苗但有癌症及腎臟疾病病史。

校園部疫情部分，台東縣今日則新增確診68生、11師，累計共2027生、241師，另兒童疫苗校園施打情況，在兒童BNT部分，經過調查有7成家長願意讓孩童施打，縣府昨起安排校園接種場次，預計6月15日完成施打，其中12-17歲青少年接種追加劑(第3劑)須與第2劑間隔滿5個月，預計6月2日起在校園接種。

縣府提醒，若要帶孩子到診所或醫院接種，請先仔細評估，務必要帶學校發出的「補接種通知單」、健保卡。並呼籲家長及早帶孩子前往施打，希望能提高兒童疫苗覆蓋率，降低重症機率。 台東各鄉鎮市確診數累積。記者卜敏正／翻攝

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