農委會茶改場成立119周年 研究茶葉鑑別術避外國茶混充

行政院農業委員會茶業改良場成立至今已有119年的歷史，行政院農委會主委陳吉仲及桃園市長鄭文燦都出席參與慶祝活動，茶改場楊梅總場今也表揚4位茶產業貢獻獎得主；陳吉仲表示，台灣茶品質優良，去年揭牌的茶飲創新中心，也可讓台灣的茶飲有更多元方式呈現。

鄭文燦今頒發獎項並表示，農會及茶農的合作，桃市府將桃園特色茶逐一品牌化，並編列400萬推動平地茶園更新與復耕計畫，協助農民排水、茶樹更新等，而茶改場也研發出各種台茶品種，並推動分級分類評鑑制度，優先研發新的種源及栽培技術。

陳吉仲表示，目前全台茶產業總面積約1萬多公頃，生產量約1萬4000公噸，創造出300億以上的產值；而今年參與比賽茶減少，因為研究出茶葉產地鑑別技術，有效遏止混充國外茶參賽，因此通過比賽的百分之百為國產茶，也依照農產品生產及驗證管理法上要求所有上市茶葉只要標示國產茶，需全面驗證，確保台灣茶農權益與收入，消費者也能安心。

陳吉仲指出，去年農委會也支持成立咖啡產業策略聯盟，其中一款外銷的1公斤達3萬5000元，讓台灣咖啡走上國際；茶改場長蘇宗振表示，去年揭牌的茶飲創新中心，開發出許多結合水果、酒品的新式飲品讓年輕人也能接受。