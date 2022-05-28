竹北親子冒雨排隊搶打兒童BNT 限額供應多人無功而返
新冠肺炎疫情嚴峻，5至6歲未上小學幼童打疫苗，須由家長親自帶往合約醫療院所接種。今天清晨天剛亮，新竹縣竹北市艾兒診所前，許多家長帶著孩子冒雨排隊，有的撐傘有的穿雨衣，不畏風雨等著8點開打BNT兒童疫苗。限量100劑，但現場卻超過100組親子，有人清晨6點多來排隊，最後打不到無功而返，引發家長怨聲連連。
前竹北市民代表余政達說，家中有6歲幼兒須打BNT疫苗，近幾日撥打多通電話至各合約院所預約皆已額滿，艾兒診所今早8點起提供限量100劑BNT兒童疫苗隨到隨打，上午6點40分他帶孩子到場，發現排隊人潮已排了兩個街角約50組親子，有些家長可能天剛亮就來或熬夜排隊。排了2小時隊伍才前進20公尺，上午9點40分診所即告知額滿截止，現場約有30組親子沒打到，引來家長抱怨浪費時間。
新竹縣政府衛生局表示，5至6歲幼兒園學童可能無法完整表達接種前後身體狀況和感受，因此不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所接種。全縣首批兒童BNT疫苗劑量共有1萬4000劑，提供校園集中接種及提供合格醫療院所施打。另本周日上午8點至11點30分，由大安醫院加碼增開新竹縣婦幼館接種站，提供600個5至11歲BNT兒童疫苗名額預約接種。
余政達表示，但他從上周起打電話問了很多合約院所，都回說不知道會分配多少數量，只能當天排隊隨到隨打，打完為止，東元醫院則已預約到6月6日；今早發現周日增開新竹縣婦幼館接種站600個名額，也已經秒殺額滿。他建議，可以幼兒園為單位，依班級分流安排時間，在園所內施打，沒上幼兒園的小朋友則安排在衛生局或婦幼館施打，而不是讓家長一家一家診所打電話詢問碰運氣，一點效率都沒有！
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