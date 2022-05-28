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月經突然來了別擔心 竹市31處公有館舍供涼感衛生棉

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供
愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供

5月28日世界經期衛生日新竹市政府今天宣布結合在地企業，即日起於新竹市31處館舍女廁或服務台提供3萬6000片愛康涼感衛生棉，讓洽公民眾安心使用，也主動提供給竹市弱勢婦女，盼宣導月經平權教育，打造友善女性的空間與服務。

社會處表示，「世界月經衛生日」的日期5月28日，是依據女性月經特性，經期平均5天及每28天一次的周期所發想，希望喚起大眾重視女性月經和衛生問題；如何不讓「月經」成為經濟負擔、被汙名化，都是現代該被正視的重要課題。

市長林智堅表示，感謝新竹在地企業愛康涼感衛生棉贊助3萬6000片衛生棉，市府將在州廳、婦女館、三區公所、衛生所、親子館、社會福利服務中心、動物園及各圖書分館等31處公有館舍備有衛生棉，供女性不時之需。

此外，弱勢家庭女性若有需求，新竹市三區社會福利服務中心亦免費提供，落實性別友善城市的願景。

社會處處長張柔指出，女性生命中幾乎有一半時間需使用衛生棉產品，但最基本的衛生需要卻不是人人能負擔，市府透過具體政策推動友善性別措施，「臨時來了也沒關係！」各校園保健中心也提供學生索取，並由護理人員提供衛教資訊。

張柔表示，今年婦女節活動推出的限定Podcast節目《女子風華》最後1集，由台灣月亮杯群眾募資計畫發起人凡妮莎分享 「女孩自我茁壯《女性創業與月經平權》」，傳達女性自我意識及性平觀念。節目已上傳到網路平台，希望透過線上收聽方式，讓更多的民眾可以共鳴共享。

Podcast「女子風華」節目網址 https://reurl.cc/Gxn37x

民眾亦可透過Spotify、KKBOX、Apple podcast、SoundOn各大平台搜尋「女子風華」收聽。

愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供
愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供
愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供
愛康贊助3萬6000片衛生棉給新竹市政府，即日起在公有館舍廁所或服務台可隨取。圖／市府提供

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