世界先進認養改造竹市金山櫻花公園 復育滯洪池螢火蟲

新竹市金山東街的櫻花公園由在地企業世界先進認養，今年啟動改善工程完工，不僅步道舖面升級還巧思設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等打卡拍照點，並全新種植墨染櫻與昭和櫻，一旁更同步復育螢火蟲棲地，營造景觀生態亮點。

市長林智堅指出，世界先進積體電路股份有限公司為台灣專業晶圓代工廠，2019年起認養位於晶圓二廠旁的櫻花公園，面積約1.09公頃，加上周邊園區滯洪池及兩旁溪岸，認養範圍約達1.75公頃，積極復原環境生態。

竹市府城銷處指出，世界先進今年1月提出櫻花公園改善計畫，與市府歷經討論、規畫，4月動工，主要改善磚面步道、整理高低差，將單一步道改成環狀線路，打造舒適行走空間；另設計櫻花隧道、地景花瓣鞦韆、花瀑涼亭等拍照點；也進行景觀改善，現地移植24株山櫻與38株青剛櫟，全新種植33株墨染櫻及4株昭和櫻。

此外，針對櫻花公園旁的滯洪池，世界先進經過一系列生態及水質調查後，確認水質良好、且富有螢火蟲的食餌，在國內螢火蟲復育專家吳加雄博士團隊的協助下，改善滯洪池棲地，使其成為螢火蟲的長久棲所。2020年起預計至2023年展開為期4年的螢火蟲復育計畫，預計每年野放2500至3000隻螢火蟲幼蟲，並期待陸續野放的螢火蟲，成為良好生態環境的指標。