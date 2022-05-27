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竹縣鼓勵長者接種疫苗 贈禮券再送快篩2支

中央社／ 新竹縣27日電

為鼓勵長者接種，新竹縣政府今天表示，竹縣65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，明天起接種疫苗，不僅可獲禮券共1000元，並加贈2支快篩試劑

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣今天新增2716例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診個案，縣府持續鼓勵民眾接種疫苗，也特別鼓勵65歲以上長者及55歲以上具原住民身分者，明天起至6月30日接種任一劑疫苗，可獲禮券共1000元與2支快篩試劑。

此外，在校園接種部分，縣府表示，目前以5至11歲國小集中接種為優先，之後再依疫苗量能安排12到17歲青少年，追加劑校園接種。而5至6歲幼兒園學童，較難表達接種前後身體狀況和感受，因此，不辦理校園集中接種，請家長帶幼童至合約院所接種。

縣府說，未能在校園接種的學童及青少年，都可到新竹縣的合約醫療院所接種疫苗，家長皆可事先詢問預約，也請民眾把握時間，盡早接種疫苗，提高身體保護力。

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