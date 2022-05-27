竹市樹葬區流浪犬多群聚 居民怨「在先人頭上大小便」

新竹市去年在生命紀念園區旁打造樹葬區，大片草地營造寧靜氛圍，但流浪犬群聚問題嚴重，有民眾抱怨「野狗在先人頭上大小便」，民代也發聲表示治喪家屬被狗亂吠跟追，要求市府妥善處理。市府指出，去年就抓了17隻流浪犬，上周也抓了3隻，將持續勸導不棄養，也會取得平衡，採精準捕捉。

市議員陳啓源、林耕仁在議會質詢，表示接獲不少家屬反映去追思的時候，樹葬區附近經常都有一大群的野狗，數量動輒十多隻，有時候還會被亂吠，甚至還有家屬被狗追的情況，造成家屬很大的困擾。問題跟市府反映多次，卻還是沒有得到具體改善。

林耕仁也表示，雖然動保所有做處理，將野狗捕捉絕育，但是絕育後又放回原處，而狗群也開始越聚越多，「從兩三隻變成現在一大群」，變成當地環境的隱憂，如果有長輩或是小孩，絕對是非常的危險，市府應該要還給追思家屬一個寧靜安全的環境。

陳啓源日前也到樹葬區查看狀況 ，認為流浪動物群聚問題嚴重，地方也反映不只有環境、安全疑慮，且草地下方不少先人植存安葬，「狗狗等於就在先人頭上大小便」，應該設法改善。

市府產發處長許智堡說，已經有接獲相關陳情，將宣導不要棄養流浪動物等觀念，並持續採取精準捕捉，上周已經又再捉3隻流浪犬，並做好絕育工作。