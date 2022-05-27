連日降雨竹縣多處道路坍方 縣府緊急搶修中

連日降雨，竹縣峨眉鄉、寶山鄉、五峰鄉與新埔鎮等多處道路，出現道路崩塌或路基下陷等，縣府今天指出，已緊急出動搶修中，呼籲用路人避免進入山區道路，並注意道路資訊。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，昨天晚間起，接獲不少在山區與多處平地道路發生道路崩塌或路基下陷等問題，縣府與鄉鎮公所合作搶災搶險，擴大搶救災之執行能量，現場實施交管，以確保道路安全。

楊文科說，日後對於災害損壞較嚴重路段，汛期後縣府將動用災害準備金辦理復建工程，以保障縣民的生命財產安全。

工務處指出，這次主要發生道路崩塌或路基下陷等，路段包含有，峨眉鄉竹43-1線、竹81線2.4K處、寶山鄉三峰路二段、寶山鄉寶山路與水仙路、五峰鄉122線39.8K、24.5K、新埔鎮楊新路等。

縣府指出，降雨期間，山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，用路人也應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。