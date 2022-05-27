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桃園送幼兒長者低收快篩 中央也重複送？市府：不取消

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市政府表示原先安排送給幼兒等族群的快篩，不受中央也免費送影響，圖為幼童打BNT疫苗畫面。圖／新聞處提供
桃園市政府表示原先安排送給幼兒等族群的快篩，不受中央也免費送影響，圖為幼童打BNT疫苗畫面。圖／新聞處提供

行政院長蘇貞昌繼昨天宣布免費發放快篩試劑給低收、中低收入戶、長照機構住民，今天上午再宣布0至6歲孩童可領5劑免費快篩，帶幼童的健保卡至藥局就能領取。

桃園市政府連日也針對長者、幼童、保母、長照機構住員等對象發布送快篩劑消息，市府官員表示不受中央也送快篩影響，不會打折也不會取消，一樣如期送出篩，下周就會透過區公所送給長者等對象快篩。

桃園市長鄭文燦日前在放疫會後表示，下周開始由各區公所發送65歲以上長者（原住民55歲以上）每人2劑快篩，統計65歲以上長者有32萬5063人，原住民55歲以上長者有1萬2584人。另外，中低收入戶有4987戶、低收入戶1萬1794戶每戶將發5劑，弱勢家庭和長者的部分合計約44萬劑快篩都由區公所配送。

桃園市小學生有13萬2000人，3至6歲的幼生6萬3000人，防疫會議日前也通過由教育局擴大採購快篩，送給國小學生每人2劑鼻腔快篩，3到5歲的公私立、非營利幼兒園幼生每人送2劑唾液快篩預計，預計6月中旬訂貨全到位並發送。

快篩試劑 桃園市長 低收入戶

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