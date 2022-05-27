防疫停課有機蔬菜供應塞車 竹縣轉贈27社福機構7噸蔬菜

新冠肺炎疫情持續走高，許多學校陸續傳出有師生確診，必須暫停實體課程；新竹縣每日配送到國中、小學的「聰明營養午餐」有機蔬菜，以及部分高中訂購的有機蔬菜，其中一部分因而一時「無路可去」。

縣府農業處與新竹縣農會向行政院農委員會農糧署爭取經費，買下這些蔬菜，捐贈給縣內27家社福機構，2個月內已送出近7噸。

近2個月來，國內疫情漸趨嚴重，原本一周要供應全縣120所國中、小學約8噸的有機蔬菜，可能突然接獲學校通知因部分班級防疫停課，得減少蔬菜配送量。少則從每日20公斤減為15公斤，多則一天會有上百公斤蔬菜「無路可去」，讓新竹縣農會和農業處傷透腦筋。

平時供應給學校的機蔬菜都是與農民契作而來，蔬菜種類多樣有千寶菜、塔菇菜、青松菜、荷葉白菜等短期葉菜類。一旦接獲有學校暫停實體上課通知後，就會依據不同社福機構的需求分配菜量，每次配送2天份、2種蔬菜，重量從每1天份2公斤到90公斤不等。今年4月開始至今，已經捐贈給社福機構近7噸有機蔬菜，讓蔬菜轉而送進機構住民的口中。

新竹縣農會總幹事李筱華說，這些蔬菜還不是說捐就捐，得先趕緊聯繫社福機構，請他們的採購人員先不要買菜，再按照各機構的住民人數、冰箱存放容量來分配、調整，接著重新製作標籤、裝袋、裝籃等，前置作業步驟繁雜。常常臨時接獲通知，同仁們就得加班趕工處理。

縣農會表示，去年疫情嚴峻的三級警戒期間，就曾以尖石鄉的高山高麗菜隨機搭配其他2至5種葉菜，組成在地有機生產的「蔬菜箱」對外販售而大獲好評，前後共賣出3000多箱。