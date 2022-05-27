竹市隨到隨打兒童BNT湧破千人次 家長「早打早安心」

兒童BNT疫苗開打，新竹市政府今天起一連2天規畫中正市場疫苗施打站啟動兒童疫苗專案可隨到隨打，一早8點開始家長紛紛帶著孩子前來接種，2個多小時就破上千名幼童接種。不少家長都認為疫情延燒，「早打早安心」，也有孩子停課許久，看見久違的同學也來接種「好開心！」

新竹市政府推動兒童BNT疫苗接種，分3大管道。第一種是在學校接種，昨天起分批安排6月底前完成62間公私立學校的學生集中在校接種，第二種為今明天中正市場施打站隨到隨打，下周起採預約接種，第三種則可到醫療院所預約接種，下周開始。

由於學校接種期程是依據醫療量能，各校被安排到接種時間不一，可能6月底才打的到，不少家長都希望早點替孩子接種，得知中正市場施打站今明兩天可以隨到隨打，今天一早8點開站，陸續湧現家長帶著孩子前來接種的人潮，警方也在停車場入口安排交管、維持秩序。

由於接種對象全為幼齡兒童，在施打站的接種區都可見家長陪伴孩子接種，有的孩子害怕打針，都忍不住大哭或是掙扎地說「不想打針」，得靠旁人架住才能順利完成施打，副市長沈慧虹今天也到場了解接種情形，幫忙安撫孩子的不安情緒。

「擔心莫德納副作用比較強，所以還是選擇BNT比較好！」徐姓婦人平常幫忙帶孫，她說，孫子才唸幼兒園大班，這陣子疫情嚴重，已經讓孫子請假在家許久，得知BNT疫苗開打，趕緊把握第一天時間趕快完成接種。

6歲男童今天還穿著幼兒園的制服來接種疫苗，他童言童語地說「已經3個多禮拜沒有去學校上課了」，很想念同學，今天來打疫苗看到同學很開心，打完疫苗之後覺得手痠痠的，沒有其他不舒服。

陳姓媽媽也帶著2個年幼的兒子來接種BNT疫苗，她說，現在的疫情變化大，擔心孩子染疫帶來的影響，由於學校安排接種在校接種的時間要等到六月中，「還是希望趕快打比較好」，剛好也趁學校停課，趕快帶孩子來施打站完成接種，過程順利。