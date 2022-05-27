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粉紅超跑換八人抬大轎 冒雨遊庄看平安戲

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
媽祖婆在秋茂園進行換轎儀式後繼續冒雨進行遊庄。圖/擷取白沙屯媽祖網路電視台
媽祖婆在秋茂園進行換轎儀式後繼續冒雨進行遊庄。圖/擷取白沙屯媽祖網路電視台

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖進香活動今天是最後一天即將結束，早上起駕一路冒雨前行，8點左右抵達秋茂園進行換轎儀式，媽祖婆從4人抬小轎換乘8人抬大轎，遊庄保平安，這一刻也代表進香任務完成，現場搶頭香熱鬧滾滾，預計下午3點15分回鑾拱天宮。

「進喔，進喔」首先出轎的是山邊媽，一路上祂和白沙屯媽相伴，400公里路進香，這一刻回到自己的紫色轎子。接著換白沙屯媽祖換轎，現場信眾齊聲大喊「進喔，進喔」

白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬說，徒步進香的4人抬小轎，媽祖行進路線不固定，所以沒有報馬仔、千里眼、陣頭隨行，但換成8人大轎後，代表進香完成，村頭各廟會派出陣頭相迎，接著會有固定路線，由報馬仔通報村民設香案參拜。這也是媽祖婆（俗稱：大媽）每年僅此一次進入新埔、內島、白沙屯村落遊庄保平安，繞境看平安戲。

拱天宮管委會總幹事陳春發則表示，沿途如果有碰到下雨，神轎上面會披上粉紅色帆布，保護籐製的神轎，現在年輕人就把它比喻成粉紅色小轎車，今年8天7夜的進香行程，下午媽祖回鑾拱天宮舉行安座大典，為這趟行程畫上句點。

現場因為大雨，神轎披上粉紅色帆布以保護籐製的神轎。圖/擷取白沙屯媽祖網路電視台
現場因為大雨，神轎披上粉紅色帆布以保護籐製的神轎。圖/擷取白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖 神轎 苗栗縣

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