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遠見調查竹縣施政8面向提升 楊文科滿意度進步全台前3

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣長楊文科打拚各項硬建設，穩紮穩打獲得民眾認可。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科打拚各項硬建設，穩紮穩打獲得民眾認可。圖／縣府提供

遠見雜誌針對全台各縣市施政滿意度調查，2022年調查結果今天出爐，新竹縣在施政滿意度上，相較去年是八大面向全面進步，顯示新竹縣長楊文科和縣府團隊在各項施政上獲得民眾肯定，楊文科在縣市長施政滿意度上獲得67.5%支持亦大幅成長，成為全台進步最多的前三名。

楊文科表示，他上任以來積極推動各項縣政，以拚經濟、重文教、享福利、樂安居為目標，縣政主軸「五支箭」將逐步建設竹縣為幸福宜居的文化、科技、智慧城。例如AI智慧園區、鳳山工業區的招商，及台知園區、科三計畫的推動，都是奠定竹縣未來產業發展的重要工作，竹縣連三年獲非六都招商王，展現卓越成果。

楊文科透過各式開源節流方式，協助竹縣近三年多減債了117億元，健全財政體；其他像是十大交通建設等硬功夫的建設，也有大幅進度，民生照顧等軟建設上，也透過特色公園、總圖書館、東興圳，及協助各鄉鎮執行的多項大小計畫，逐步完善縣民的生活需求。

這次《遠見》公布的調查結果中，楊文科獲得67.5%的滿意度，比去年和2019年分別進步7.2和24.7個百分點，是全台進步第三多的。調查的八大面向包含醫療衛生、警政治安、環保、消防與公共安全、教育、觀光休閒、道路與交通，和經濟與就業。新竹縣整體八大面向的施政滿意度為69.1%，較去年上升3.5個百分點，且八個面向的個別滿意度全部都較去年進步。

縣府指出，近兩年來在疫情衝擊下，新竹縣長楊文科在打拚防疫工作同時，仍緊盯各項施政目標，其中像是產業願景規劃招商、重大交通、民生建設等短時間較難看出成效的工作，都穩步地進行，透過各調查面向滿意度的進步，顯示縣政工作逐漸獲得縣民的肯定，也讓楊文科獲得58.3%、近六成縣民支持競選連任。

新竹縣長楊文科在疫情嚴峻時期仍抓緊時間進行各項施政，在《遠見雜誌》調查中，滿意度全面進步。圖／縣府提供
新竹縣長楊文科在疫情嚴峻時期仍抓緊時間進行各項施政，在《遠見雜誌》調查中，滿意度全面進步。圖／縣府提供

楊文科 新竹

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