林智堅肯定副手沈慧虹 「無論在哪個位置都出色」

外傳新竹市長林智堅屬意副市長沈慧虹作為新竹市長的接棒人選，由民進黨徵召成為市長參選人。林智堅今天出席市政活動後受訪，表示「沒有所謂屬不屬意的問題」，但肯定沈是具有交通專業背景的公務員，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。

林智堅表示，自己的工作就是將過去同仁努力的政績和建設延續下去，「當然找到一個好的人選，能延續幸福政績格外重要」，沈慧虹是他非常倚重的一個夥伴，也是優秀公務人員，台灣很多公務人員也一樣，他們在自己崗位上不斷且默默付出。

林智堅稱許沈慧虹是一個具有交通專業背景的公務人員，過去協助新竹市政府，尤其是竹科，交通問題特別嚴峻，協助他和市府團隊做了很多工作，且沈的人格特質特別溫暖，具有很好溝通協調能力，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。