林智堅肯定副手沈慧虹 「無論在哪個位置都出色」
外傳新竹市長林智堅屬意副市長沈慧虹作為新竹市長的接棒人選，由民進黨徵召成為市長參選人。林智堅今天出席市政活動後受訪，表示「沒有所謂屬不屬意的問題」，但肯定沈是具有交通專業背景的公務員，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。
林智堅表示，自己的工作就是將過去同仁努力的政績和建設延續下去，「當然找到一個好的人選，能延續幸福政績格外重要」，沈慧虹是他非常倚重的一個夥伴，也是優秀公務人員，台灣很多公務人員也一樣，他們在自己崗位上不斷且默默付出。
林智堅稱許沈慧虹是一個具有交通專業背景的公務人員，過去協助新竹市政府，尤其是竹科，交通問題特別嚴峻，協助他和市府團隊做了很多工作，且沈的人格特質特別溫暖，具有很好溝通協調能力，相信她不論在哪個位置都能做得很出色。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言