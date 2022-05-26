偏鄉部落缺民生防疫物資 家扶冒雨送愛心

聯合報／ 記者吳傑沐/苗栗即時報導
家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，準備送發給受扶助家庭。圖/家扶中心提供
家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，準備送發給受扶助家庭。圖/家扶中心提供

苗栗縣家扶中心接獲受助家庭反映，南庄鄉東江新村社區部落確診的人多，且好幾戶都是全家確診，民生與防疫物資相當緊缺，經緊急採購一批酒精、大人小孩口罩、快篩劑及罐頭麵條餅乾等食物，今天下午由督導率隊冒著大雨前往發送愛心物資，幫助他們度過難關。

家扶主任湯鳳琴指出，由於家扶受助家庭陸續傳出全家確診或家長，小孩確診，社工員在第一時間均緊急送民生物資前往家裡，並了解其目前缺乏的物資及藥品，及時為家庭連結各項資源，並為其申請急難救助金。

因為受到疫情影響孩子在家線上上課，家長收入銳減伙食增加在加上確診數多，社工員隨時掌握受助家庭的狀況，並及時送上關懷與協助。

她表示，特別感謝京元電子李坤光副總贈送100劑快篩劑，全家便利商店家扶竹南店捐贈民生物資一批及企業的捐款購買物資。

家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，發送給受扶助家庭。圖/家扶中心提供
家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，發送給受扶助家庭。圖/家扶中心提供
家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，運往偏鄉給受扶助家庭。圖/家扶中心提供
家扶中心今天緊急籌措一批民生與防疫物資，運往偏鄉給受扶助家庭。圖/家扶中心提供

社工 快篩 家扶中心

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