快訊

台中知名婚宴飯店 僑園今公布6月30日結束營業

TVBS前主播自曝當年與她搶時段 真相揭曉「一切都是陰謀」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

模擬高鐵翻覆、毒化外洩總動員415人 民安8號演習逼真

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民安8號演習今年首次加入戰災情境。記者王淑君／翻攝
民安8號演習今年首次加入戰災情境。記者王淑君／翻攝

民安8號演習（全民防衛動員暨災害防救演習）實地演練，今天下午在新竹縣中正大橋登場，因俄應烏戰爭爆發，今年演習首次加入戰災情境，一旦戰爭爆發，國軍能量將全力投入抗敵守護國家，綜合實作演練共動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機與415人投入演練。

縣府消防局表示，本次兵推演習增加遭受武力攻擊的戰時階段，一旦戰爭爆發國軍能隨即應戰，演練內容包含針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救、水利設施災害搶救、高鐵出軌翻覆救援及毒化外洩等情境進行實作操演，場面逼真。另模擬轄內發生建築物倒塌人命搜救、大量傷病患處置、工業管線災害、公用氣體與油料管線等災害，將動員民防團隊及志工團體協力搶救，並開設收容所安置民眾，藉此次演練提升應變機制及能量。

本次演練邀請台中市政府特搜隊、台灣高鐵、啟德重機、台裕化學製藥廠股份有限公司、紅十字會新竹分會及竹東鎮後備軍人輔導中心等單位共同參與演練，共投入415人，動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機等，充分整合政府及民間資源，發揮最佳動員力。

新竹縣政府於今天辦理民安8號演習，上午場於縣府會議室採兵棋推演，下午則轉戰新竹縣中正大橋進行實地演練，首次加入戰災融合天然災害，藉由演習整合軍方、政府及民間資源。楊文科說，疫情嚴峻但民安演習依舊如期舉行，災害防救及戰災整備一刻不能鬆懈。內政部常務次長邱昌嶽也到實作演練會場頒發加菜金，並表示演練情境想定與戰爭發生狀況非常契合，對整合救災能量效率表達高度肯定。

民安8號演習今在新竹縣中正大橋登場，新竹縣長楊文科（左3）及內政部常務次長邱昌嶽（左4）也出席實作演練會場。記者王淑君／翻攝
民安8號演習今在新竹縣中正大橋登場，新竹縣長楊文科（左3）及內政部常務次長邱昌嶽（左4）也出席實作演練會場。記者王淑君／翻攝
因俄應烏戰爭爆發，今年民安8號演習首次加入戰災情境。記者王淑君／翻攝
因俄應烏戰爭爆發，今年民安8號演習首次加入戰災情境。記者王淑君／翻攝
民安8號演練內容包含針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救。記者王淑君／翻攝
民安8號演練內容包含針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救。記者王淑君／翻攝
民安8號演習模擬毒化外洩情境，場面逼真。記者王淑君／翻攝
民安8號演習模擬毒化外洩情境，場面逼真。記者王淑君／翻攝
民安8號演習模擬高鐵出軌翻覆搶救。記者王淑君／翻攝
民安8號演習模擬高鐵出軌翻覆搶救。記者王淑君／翻攝

演習 新竹 戰爭

延伸閱讀

高鐵去年總運量減少24.07% 保持無傷亡事故紀錄

關心義消救災防疫安全 台南市購買快篩試劑備用

共軍台海周邊演習 陸國防部：就是針對美台勾連

高鐵土地遭亂倒大量廢棄物 2年發現元凶求償獲判243萬

相關新聞

模擬高鐵翻覆、毒化外洩總動員415人 民安8號演習逼真

民安8號演習（全民防衛動員暨災害防救演習）實地演練，今天下午在新竹縣中正大橋登場，因俄應烏戰爭爆發，今年演習首次加入戰災...

竹市600萬標案推防疫餐 民代批淪「公辦自費外送平台」

新竹市為照顧被隔離市民用餐需求，推出「防疫餐」免費送餐服務，近期因為連日確診數攀升，若非弱勢民眾須負擔早餐50元、午晚餐...

施政滿意度4年平均第1 鄭文燦為下任市長做這些事

遠見調查縣市長施政滿意度，桃園市長鄭文燦名列6都2，而且第2任4年民調平均6都第1，他認為大家看的是長期的趨勢，這次雖然...

號召店家響應加入月經友善行列 苗栗副縣長直播宣導

苗栗縣推動縣府辦公大樓及鄉鎮市公所帶頭提供衛生棉的友善服務後，迄今並已認證達22家月經友善商店，持續關注婦女及性別議題，...

台中普發2到12歲快篩劑 議員：幼兒應供應唾液快篩

台中市長盧秀燕今宣布，2到12歲普發快篩劑給19萬名小朋友。市議員賴佳微指出，近日桃園、雲林採購唾液快篩送幼兒園，賴佳微...

陳其邁批北部有黑數 民眾黨參選人：打臉鄭文燦

高雄確診數在23日超越台北，高雄市長陳其邁認為是因北部有「黑數」，民眾黨新北市中和選區議員參選人王如意認為，從死亡病例來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。