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模擬高鐵翻覆、毒化外洩總動員415人 民安8號演習逼真
民安8號演習（全民防衛動員暨災害防救演習）實地演練，今天下午在新竹縣中正大橋登場，因俄應烏戰爭爆發，今年演習首次加入戰災情境，一旦戰爭爆發，國軍能量將全力投入抗敵守護國家，綜合實作演練共動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機與415人投入演練。
縣府消防局表示，本次兵推演習增加遭受武力攻擊的戰時階段，一旦戰爭爆發國軍能隨即應戰，演練內容包含針對戰時景況及超大豪雨、交通事故搶救、水利設施災害搶救、高鐵出軌翻覆救援及毒化外洩等情境進行實作操演，場面逼真。另模擬轄內發生建築物倒塌人命搜救、大量傷病患處置、工業管線災害、公用氣體與油料管線等災害，將動員民防團隊及志工團體協力搶救，並開設收容所安置民眾，藉此次演練提升應變機制及能量。
本次演練邀請台中市政府特搜隊、台灣高鐵、啟德重機、台裕化學製藥廠股份有限公司、紅十字會新竹分會及竹東鎮後備軍人輔導中心等單位共同參與演練，共投入415人，動員88輛各式救災車輛、直升機、智慧無人機等，充分整合政府及民間資源，發揮最佳動員力。
新竹縣政府於今天辦理民安8號演習，上午場於縣府會議室採兵棋推演，下午則轉戰新竹縣中正大橋進行實地演練，首次加入戰災融合天然災害，藉由演習整合軍方、政府及民間資源。楊文科說，疫情嚴峻但民安演習依舊如期舉行，災害防救及戰災整備一刻不能鬆懈。內政部常務次長邱昌嶽也到實作演練會場頒發加菜金，並表示演練情境想定與戰爭發生狀況非常契合，對整合救災能量效率表達高度肯定。
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