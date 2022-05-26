民代籲發唾液快篩給幼兒 竹市衛生局長：衡量利弊

確診人數持續增加，民眾使用快篩需求量大，竹市多名議員近日都在議會質詢，向市府喊話普發快篩，減輕民眾負擔。也有民代要求市府跟進桃園、雲林等縣市採購唾液快篩給幼兒園，市府衛生局長吳欣席說，還需考量公共衛生政策利弊，會加快研議。

市議員陳慶齡表示，雖然快篩試劑之亂已經稍稍緩解，目前在藥局等通路已經好買許多，但快篩試劑費用積少成多，快篩試劑100元起跳，對一般家庭而言，也是不小開銷。已經看到竹縣新豐、竹東等鄉鎮市將陸續發放給居民，也希望市府從善如流普發。

市議員李妍慧也認為，兒童鼻腔小，現行的鼻腔快篩試劑不利兒童篩檢，可能增加黑數比例，目前包括新北、雲林等縣市都採購配發給幼童，她從人口數據資料估算，竹市幼兒園1萬4596人、國中小4萬8529人，希望市府能採購配發，讓家長安心防疫。

吳欣席說，已有第2家唾液快篩試劑廠商通過，預料可增加市面供貨，市府有討論過採買事宜，但擔心唾液快篩試劑檢測時間長，前半小時不能喝水、不能漱口，且必須自然產生唾液，加上政策已將快篩陽視為確診，擔心唾液篩檢反而衍生偽陰性問題。

吳也進一步說明，若孩子透過唾液快篩驗出陰性，因此安心回去上課，可能還是會有染疫風險，因此還需要評估整體安全性、觀察各項數據與使用利弊，持續研議討論。