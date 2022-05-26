竹市600萬標案推防疫餐 民代批淪「公辦自費外送平台」

新竹市為照顧被隔離市民用餐需求，推出「防疫餐」免費送餐服務，近期因為連日確診數攀升，若非弱勢民眾須負擔早餐50元、午晚餐80元。市議員李妍慧今質詢，指接獲民眾陳情抱怨菜色單調，全都出自同一家便當店，認為市府這項600萬元標案淪為「公辦自費外送平台」，不如回歸專案補助弱勢團體。

市府社會處長張柔說，防疫餐服務是市府的貼心政策，因應疫情變化持續調整服務內容，確實原本是免費供餐、外送，近期因為確診隔離人數增加，改為一般戶使用者付費，但弱勢與中低收入戶仍為免費，會清楚向民眾說明三餐供應情形與收費方式。

民進黨籍市議員李妍慧質詢指出，辦公室近日接到不少陳情，表示市府推出的防疫餐菜色單調，連提供給兒童的早餐也頻繁出現保久乳、火腿片等加工食品，據她了解雖然早餐店由數個連鎖廠商供應產品，但午晚餐通通來自中山路上的某一間便當店。

李妍慧進一步發現，市府的防疫餐標案連續3次都由同一家廠商同額得標，今年4月最新一次標案，得標金額達600萬元，市府發包給廠商，廠商再委託餐飲業出餐，質疑從衛生管理、送餐作業流程，都可能成為政府不容易監督的灰色地帶。

「這跟民眾點外送有什麼差別！」李妍慧也認為，同額招標恐落人口實，也有大賺災難財疑慮，建議改媒合新竹市大小商家共同供應，否則新竹市防疫餐變成四不像的外送服務，實在大可不必，或請市府回歸針對弱勢族群的防疫餐點補貼。