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施政滿意度4年平均第1 鄭文燦為下任市長做這些事

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長上午在議會總質詢答覆議員問題時，也說明重大建設成績。記者鄭國樑／翻攝
鄭文燦市長上午在議會總質詢答覆議員問題時，也說明重大建設成績。記者鄭國樑／翻攝

遠見調查縣市長施政滿意度，桃園市長鄭文燦名列6都2，而且第2任4年民調平均6都第1，他認為大家看的是長期的趨勢，這次雖然第2但是執政的滿意度還是桃園最高。

鄭文燦認，滿意度調查的時間都會略有一些影響，不過他還是非常感謝所有的市民、市政府團隊以及市議會的議員夥伴們，大家共同努力的成果，我一向都不把它當作是個人的成果，桃園還是六都裡面進步最快的。

鄭文燦指出，桃園是全方位建設的城市，市民心中是有感的，看不見的改變很多，有感的建設非常多，生活在桃園其實幸福感不斷增加，6都要面對人口衰退，不過桃園在過去8年增加21萬人，也是6都目前唯一出生率高過死亡率的城市，經濟力跟就業力很明顯提升。

他接著表示，桃園的文化力、環境力跟教育力這3個部分，也有大幅地進步，社福、醫療、長照、工安、治安，這幾個方面的指標也逐漸提升，桃園應該是處在一個轉型的階段，他相信下個階段的桃園會更好，因為這個努力的成果，一定會在未來開花結果。

媒體問市長年底任期屆滿前最想做的哪幾件事？鄭文燦說，現在桃園航空城計畫已經進入重建階段，他希望重建、招商、基礎工程都可以在任內有個最起碼的藍圖，打下第一階段的基礎，能夠讓大家安心，「我們在大園的滿意度很高，我希望把每一個環節都做好」。

鄭文燦強調，軌道建設現在綠線雖然遇到疫情，但是綠線會在時間表裡面完工；其他各線希望中央能夠在他的任內，包括龜山棕線、三鶯線延伸到八德、綠線延伸到中壢，這3線正進入綜合規畫審查，希望中央能趕快審完，讓下個市長可以進行工程的動工準備。 

另外兩階段捷運11條路網中央已經核定，鄭文燦認為由下一任市長來衡量這11條支線，哪一條要先、哪一條要後，要保留決策權給下一任市長。

在產業推動方面，鄭文燦指出推動航空城產專區再加上9大產專區，這部分也是下個市長會遇到的招商規畫，有超過500公頃可以招商，希望這幾個產專區能夠帶動產業的升級，跟更多高科技的投資。藍圖已經做好、打底也已經做好，他會用最大力量留給未來的桃園更好的基礎。

桃園市長 鄭文燦 民調

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