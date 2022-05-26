號召店家響應加入月經友善行列 苗栗副縣長直播宣導

苗栗縣推動縣府辦公大樓及鄉鎮市公所帶頭提供衛生棉的友善服務後，迄今並已認證達22家月經友善商店，持續關注婦女及性別議題，副縣長鄧桂菊上午到首家獲認證的「慕雲想莊園」透過「苗栗福利讚」臉書直播宣導女性生理照顧的重要，號召更多店家響應加入月經友善行列。

縣府社會處長楊文志表示，苗栗縣積極推動月經友善店家，由店家提供幾項貼心服務，包括櫃檯或廁所提供衛生棉、腰部靠枕及敷熱墊和溫熱飲、甜點等，方便有需求的女性使用。

目前包括縣政府各辦公大樓及18鄉鎮市公所、身心障礙、婦幼、新住民服務中心等公部門已帶頭提供服務；友善店家已有22家響應 ，第一階段希望擴大號召增為50家以上。

「月經來不再羞於啟口，店家做妳最溫柔的後盾！」鄧桂菊表示，她過去就曾出門在外時碰上月經來，深感不便處境又冏；事實上，月經與繁衍後代息息相關，不必羞於啟口，現在愈來愈多店家響應月經友善計畫，女性安心多了；苗栗縣已連獲3屆「金馨獎」第一名殊榮，更應帶頭把月經友善做得更好。

慕雲想莊園負責人彭達興表示，縣府推廣時立即響應這項有意義的計畫，也很榮幸成為第一家月經友善店家，參與計畫後，女性遊客有增加趨勢，正是給業者最好的回饋。