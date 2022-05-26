台中普發2到12歲快篩劑 議員：幼兒應供應唾液快篩
台中市長盧秀燕今宣布，2到12歲普發快篩劑給19萬名小朋友。市議員賴佳微指出，近日桃園、雲林採購唾液快篩送幼兒園，賴佳微建議市府趕快供應幼兒唾液快篩劑。
賴佳微表示，桃園市政府、雲林縣政府了解幼童使用鼻腔快篩的不便，容易造成幼童心理抗拒。桃園自購唾液快篩10萬劑，普發給幼兒園的孩子；雲林縣自購1萬劑配發到全縣公私立幼兒園。
新北市也緊急採購5萬劑唾液快篩，這兩天，她詢問台中市教育局，得知台中還沒有提供幼兒唾液快篩的規畫。
賴佳微要求市府盡快採購普發到全市公私立幼兒園，優先提供0到6歲的幼兒使用，來降低孩子採檢不適感，加速部署保護台中市的孩童。
市長盧秀燕今宣布，5月30日起將針對2至12歲的台中幼童以及設籍和平區的居民，每人發放2劑快篩試劑，預計有30萬3267名市民受惠。
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