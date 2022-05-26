陳其邁批北部有黑數 民眾黨參選人：打臉鄭文燦

高雄確診數在23日超越台北，高雄市長陳其邁認為是因北部有「黑數」，民眾黨新北市中和選區議員參選人王如意認為，從死亡病例來看，最多黑數應該在桃園，陳其邁等於賞了桃園市長鄭文燦一巴掌，現在各縣市首長當務之急不應是注意確診數，而是讓民眾得到快速及妥善的醫療。

王如意認為，最大的確診死亡黑數應該來自桃園，因為疾管署資料顯示，台北及桃園今年以來的確診人數分別為22萬2486人、22萬571人，其中台北確診死亡數有149人，但桃園市卻僅有15人，總不可能是病毒較善待桃園人。

王如意指出，新北在5月18日創下2萬7230人的單日最高紀錄後，昨日仍有2萬1350人確診，新北目前確診及死亡數皆為全台之冠，仍在疫情高峰，死亡率0.056％高於全台的平均數0.046％，新北市政府為來絕對必須努力降低確診死亡率。

王如意指出，全台縣市首長如今要關心的不應該是別的縣市到底有多少人確診，而是應該設法讓轄區內確診的民眾得到最快速、最妥善的醫療照顧，尤其是確診的慢性病患以及高齡者，他們是中重症的高風險群，更應該得到優先的醫療照顧。

另外，兒童BNT已經開打，很多家長紛紛抱怨找不到醫院及診所可以施打疫苗，王如意指出，各縣市衛生單位應立即提出改善方案以平息民怨，而在第一線防疫人員人力吃緊情況下，各縣市政府也應該考慮動用預備金，補貼給第一線防疫人員。