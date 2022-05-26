苗栗移工右眼突模糊 就醫發現銅線穿刺黃斑部

苗栗縣1名任職電線電纜公司的外籍移工持續2週覺得右眼模糊有異物感，外觀卻毫無異樣，就醫經仔細檢查發現竟是銅線穿刺在眼球黃斑部旁，經手術移除後需持續追蹤。

苗栗縣大千健康醫療體系德恩診所眼科主任黃慶瑄今天透過新聞稿表示，這名35歲移工從事銅線操作員，求診時，右眼視力退化到0.2，外觀看不出任何傷口，這與一般常見異物穿刺眼球，多從角膜或鞏膜（白眼球）進入，並經過水晶體，造成外傷性白內障，通常在外觀就可看到傷口的情況不同。

黃慶瑄指出，經進一步檢查，移工的狀況非常罕見，銅線是由眼球黑、白交界處後方4公厘內的位置進入，此處沒有血管，也是一般視網膜手術進入的地方，因為銅線很細，進入後沒有傷到前方其它部位，直接穿刺在黃斑部位置，從外觀看不出異樣；加上銅線應有經過高溫消毒，才會在眼睛內滯留2週未釀成細菌感染問題。

黃慶瑄提醒，眼睛遭異物刺傷常發生在工作進行中，例如使用除草機除草、裝潢工、電焊、操作機台等容易有異物彈飛或掉落的工作，從事此類工作時，務必要配戴全罩式護目鏡，才能避免眼睛遭受傷害，導致影響後續視力退化、白內障或視網膜剝離等問題。