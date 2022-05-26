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1895乙未公園火蟻入侵停車場淹水 桃議員批金質獎掉漆

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，市府管制警示。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，市府管制警示。圖／黃敬平提供

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園最近紅火蟻入侵嚴重，昨晚大雨公園地下停車場淹水，市議員黃敬平今天上午表示，他接獲市民投訴乙未公園地面火蟻入侵，地下停車場淹水，工程品質掉漆，金質獎工程「攏係假」?市府應追究廠商履約保固責任。

黃敬平表示，1895乙未公園花納稅人4、5億元興建，去年11月風光開幕，開園後遊客絡繹不絕，常見外縣市遊客包遊覽車走訪，成為網路熱門打卡朝聖景點，該公園及地下停車場花納稅人4、5億元興建，曾獲公共工程品質金質獎肯定，不料半年就經不起考驗，被昨晚的雨勢打趴，民眾到地下停車場取車竟淹水，最近民眾到公園散步更發現停車場上方草坪，腳踝被紅火蟻叮咬疼痛難當求醫。

黃敬平批評，乙未公園獲公共工程金質獎肯定，工程品質難道「攏係假」?排水防淹標準不堪一「積」，開園後曾花3、40萬元投藥撲殺紅火蟻解除管制，如今公園很多草地出現蟻丘，工務局拉起封鎖線，隨地可見插設小黃旗警告民眾勿靠近，但標示不明，假日仍有不少民眾越線遊玩、拍照，令人捏一把冷汗。

市政府工務局景觀工程科表示，桃園是紅火蟻疫區，乙未公園當初地下場地施工運進土方、草皮，開園前發現紅火蟻曾全面撲殺，4、5月紅火蟻繁殖期，近日發現火蟻出沒，上周清查發現6000多坪出現蟻丘，立即封閉蟻丘區設告示、插旗警示，等好天氣採用觸殺型藥劑灌注撲殺，另地下室淹水因公園和車輛進出帶進泥沙，底端截水溝管線淤積，昨晚完成疏通，今後將定期截水溝清淤。

平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，市府管制警示。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，市府管制警示。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，遊客闖進拍照遊玩。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園紅火蟻入侵嚴重，遊客闖進拍照遊玩。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園，昨晚地下停車場淹水。圖／黃敬平提供
平鎮區1895乙未保台紀念公園，昨晚地下停車場淹水。圖／黃敬平提供

紅火蟻 停車場 淹水

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