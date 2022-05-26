1895乙未公園火蟻入侵停車場淹水 桃議員批金質獎掉漆

桃園市平鎮區1895乙未保台紀念公園最近紅火蟻入侵嚴重，昨晚大雨公園地下停車場淹水，市議員黃敬平今天上午表示，他接獲市民投訴乙未公園地面火蟻入侵，地下停車場淹水，工程品質掉漆，金質獎工程「攏係假」?市府應追究廠商履約保固責任。

黃敬平表示，1895乙未公園花納稅人4、5億元興建，去年11月風光開幕，開園後遊客絡繹不絕，常見外縣市遊客包遊覽車走訪，成為網路熱門打卡朝聖景點，該公園及地下停車場花納稅人4、5億元興建，曾獲公共工程品質金質獎肯定，不料半年就經不起考驗，被昨晚的雨勢打趴，民眾到地下停車場取車竟淹水，最近民眾到公園散步更發現停車場上方草坪，腳踝被紅火蟻叮咬疼痛難當求醫。

黃敬平批評，乙未公園獲公共工程金質獎肯定，工程品質難道「攏係假」?排水防淹標準不堪一「積」，開園後曾花3、40萬元投藥撲殺紅火蟻解除管制，如今公園很多草地出現蟻丘，工務局拉起封鎖線，隨地可見插設小黃旗警告民眾勿靠近，但標示不明，假日仍有不少民眾越線遊玩、拍照，令人捏一把冷汗。