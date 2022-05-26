新竹縣兒童BNT疫苗開打第2天 楊文科前往校園關心狀況

新竹縣從昨天起在各校校園安排超過百場疫苗接種場次，為縣內5至17歲兒童及青少年施打BNT疫苗，預計6月24日前要完成接種，今天上午縣長楊文科也親自前往竹北東興國小關心接種狀況，也呼籲如果無法參加校園接種者，家長可帶孩子前往合約院所預約接種。

楊文科今早9點就偕同教育局視察校園接種動線、等待區、觀察區，他也為在場等待打疫苗的國小學童們加油打氣，還上前關心孩子們的身體狀況，提醒他們多喝水、休息，如果身體不舒服要馬上舉手向老師反映。

楊文科表示，新竹縣第一波共分配到約1萬4千劑BNT疫苗，不過之前已經為約6千名孩童施打莫德納疫苗，而從昨天開始進行校園集中接種BNT基礎劑，希望能在6月中旬前完成孩童的疫苗施打，提升校園疫苗接種覆蓋率，降低感染風險。

新竹縣教育局統計，截至5月25日為止，新竹縣國小BNT基礎劑共回收1萬5599份意願書，同意施打為8758人，同意接種率達56%；國中、高中追加劑部分目前回收2565份意願書，願意接種達2366人，接種率達92%。

教育局表示，由於新竹縣國中、高中學生大部分先前已接種過疫苗，目前以BNT疫苗接種以國小學生為優先，後續再依疫苗量，安排12至17歲青少年追加劑作業；另外，針對滿5歲的幼兒園學童及滿5歲未入學的兒童，因考量年紀及表達能力，則由家長攜至合約院所接種。

楊文科表示，7天疫苗接種考慮期，家長可與孩子一起詳細討論與評估，自由選擇是否接種，並尊重每人施打意願與選擇，若學生接種疫苗後有不舒服的狀況，則可向學校申請疫苗接種假，不列入缺席紀錄，以3天為原則，必要時得延長。