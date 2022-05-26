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最佳閣揆人選？鄭文燦：心中只有防疫、市政工作

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦強調現在心中只有防疫和市政工作，圖為鄭文燦到長幼三合一綠色通道了解運作情形。圖／桃園市衛生局提供
鄭文燦強調現在心中只有防疫和市政工作，圖為鄭文燦到長幼三合一綠色通道了解運作情形。圖／桃園市衛生局提供

桃園市長鄭文燦任期年底屆滿，被視為民進黨最佳閣揆人選，鄭文燦中午受訪強調，防疫跟市政工作是他現在心中唯一的工作。

鄭文燦說，像今天在議會當總質詢的時候，他提出了幾個新的做法，包括要延長遠距教學天數、幼兒園要發快篩2支，也希望加強幼兒綠色通道的醫療照顧，讓家長放心，目前都在想這個，沒想到別的。

對於張善政上午到議會拜訪議長邱奕勝一事，鄭文燦受時說，做一位候選人，廣泛拜訪各方本來就是基本工作，他相信這個是基本的。

至於民進黨會推誰參選桃園下屆市長，鄭文燦說目前選對會對外宣布的時間為6月，他認為不會提早也不會延後，因為7月有全代會，到時候應該就要確定人選，所以我想6月公布提名應該是適當的。

民進黨一定推出最好、最強、最適合的人選，他相信民主政治，相信市民的選擇，也相信民進黨有智慧推出最強的候選人，畢竟桃園在改變、在進步，這個進步的成果應該保持下去。

鄭文燦 民進黨 桃園市長

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