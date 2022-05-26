快訊

台幣貶勢煞不住 央行若加重升息恐衝擊房貸族、建商

2022《遠見》縣市長滿意度調查 潘孟安打敗侯友宜拿下第一

指揮中心惹醫護眾怒：放寬新冠專責病房「護病比」錯了嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園南崁溪魚屍遍布 環保局緊急派員清除

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
不只蘆竹區，桃園區也有民眾發現南崁溪沿岸布滿魚屍。記者朱冠諭／翻攝
不只蘆竹區，桃園區也有民眾發現南崁溪沿岸布滿魚屍。記者朱冠諭／翻攝

桃園連日大雨，蘆竹區南崁溪自行車道今早被發現大量魚屍遍布，嚇壞不少路過民眾。市府環保局少早表示，已和蘆竹區公所共同派員清理完畢，並於該路段消毒，避免魚屍腐臭影響環境品質。

南崁溪這幾天下大雨溪水湍急，今天清晨水位下降後，有蘆竹民眾發現溪裡疊滿死掉的吳郭魚，擔心再不清走，出太陽以後恐將產生惡臭。而不只蘆竹區，桃園區也有民眾發現南崁溪沿岸布滿魚屍。

環保局表示，近日因梅雨鋒面來襲，桃園大雨不斷，綿延不絕的雨勢造成各地河流水位高漲，而蘆竹區中山高涵洞橋下的自行車道，疑似因南崁溪水流溢流，連帶將溪內魚群沖出，結果水流退去後，魚群無法回到溪流而大量死亡。

環保局表示，昨日深夜獲報後，今早已趁雨勢稍歇，與蘆竹區公所派員清理魚屍，由環保局清潔大隊送往廚餘快速發酵廠處理，蘆竹區中隊消毒人員並在該路段噴灑消毒水，避免天候升溫造成環境惡臭影響附近居民生活品質，請民眾放心。

南崁溪沿岸淺灘到處可見受困的吳郭魚或死魚。記者鄭國樑／攝影
南崁溪沿岸淺灘到處可見受困的吳郭魚或死魚。記者鄭國樑／攝影
環保局表示，已趁雨勢稍歇，與蘆竹區公所派員清理魚屍，送往廚餘快速發酵廠處理。圖／桃園市環保局提供
環保局表示，已趁雨勢稍歇，與蘆竹區公所派員清理魚屍，送往廚餘快速發酵廠處理。圖／桃園市環保局提供

桃園 自行車 車道

延伸閱讀

桃園防汛路因雨崩塌 鄭文燦視察：搶修後盼更新

許淑華分享南投經驗 藍營桃園市長選舉需速整合

羅智強祈福之旅張善政陪同避談選舉 強調關心桃園為重

桃園大雨南崁溪吳郭魚避難 高速公路自行車涵洞滿魚屍

相關新聞

白沙屯媽祖回鑾倒數 盛大炮仗迎駕回到通霄

苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖8天7夜進香活動，神轎回鑾進入倒數，今天上午9點左右，媽祖婆神轎隊伍沿台1線回到通霄地界，受到大批...

桃園南崁溪魚屍遍布 環保局緊急派員清除

桃園連日大雨，蘆竹區南崁溪自行車道今早被發現大量魚屍遍布，嚇壞不少路過民眾。市府環保局少早表示，已和蘆竹區公所共同派員清...

藍營湖口鄉長黨內初選出爐 吳淑君勝出、甄克堅退黨

國民黨新竹縣湖口鄉長初選民調結果，今早在縣黨部正式公布，由現任議員吳淑君與甄克堅兩人角逐，民調結果顯示吳淑君獲得59.1...

苗縣衛生局抽驗端午應景食品 1件蝦米不符規定下架裁處

端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料，檢驗結果發現其中1件蝦米含漂白劑超標，除產品下架停售，並移請...

桃市騎樓整平 身障者：還差一點

桃園市政府近年推動騎樓整平，優先施作商圈，目標提升人行環境與市容美觀。身障團體最有感，肯定市府努力推動鬧區道路整平，但仍...

竹市東區車流堵 議員：設專車

新竹市東區地幅狹小、人口密集，每逢上班通勤的交通尖峰時刻，經常出現塞車、人車爭道等場景。市議員蔡惠婷昨天質詢點出交通熱區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。