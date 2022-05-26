桃園南崁溪魚屍遍布 環保局緊急派員清除

桃園連日大雨，蘆竹區南崁溪自行車道今早被發現大量魚屍遍布，嚇壞不少路過民眾。市府環保局少早表示，已和蘆竹區公所共同派員清理完畢，並於該路段消毒，避免魚屍腐臭影響環境品質。

南崁溪這幾天下大雨溪水湍急，今天清晨水位下降後，有蘆竹民眾發現溪裡疊滿死掉的吳郭魚，擔心再不清走，出太陽以後恐將產生惡臭。而不只蘆竹區，桃園區也有民眾發現南崁溪沿岸布滿魚屍。

環保局表示，近日因梅雨鋒面來襲，桃園大雨不斷，綿延不絕的雨勢造成各地河流水位高漲，而蘆竹區中山高涵洞橋下的自行車道，疑似因南崁溪水流溢流，連帶將溪內魚群沖出，結果水流退去後，魚群無法回到溪流而大量死亡。