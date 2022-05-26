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桃園南崁溪魚屍遍布 環保局緊急派員清除
桃園連日大雨，蘆竹區南崁溪自行車道今早被發現大量魚屍遍布，嚇壞不少路過民眾。市府環保局少早表示，已和蘆竹區公所共同派員清理完畢，並於該路段消毒，避免魚屍腐臭影響環境品質。
南崁溪這幾天下大雨溪水湍急，今天清晨水位下降後，有蘆竹民眾發現溪裡疊滿死掉的吳郭魚，擔心再不清走，出太陽以後恐將產生惡臭。而不只蘆竹區，桃園區也有民眾發現南崁溪沿岸布滿魚屍。
環保局表示，近日因梅雨鋒面來襲，桃園大雨不斷，綿延不絕的雨勢造成各地河流水位高漲，而蘆竹區中山高涵洞橋下的自行車道，疑似因南崁溪水流溢流，連帶將溪內魚群沖出，結果水流退去後，魚群無法回到溪流而大量死亡。
環保局表示，昨日深夜獲報後，今早已趁雨勢稍歇，與蘆竹區公所派員清理魚屍，由環保局清潔大隊送往廚餘快速發酵廠處理，蘆竹區中隊消毒人員並在該路段噴灑消毒水，避免天候升溫造成環境惡臭影響附近居民生活品質，請民眾放心。
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