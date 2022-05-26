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苗縣衛生局抽驗端午應景食品 1件蝦米不符規定下架裁處

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料。圖／苗栗縣政府提供
端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料。圖／苗栗縣政府提供

端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料，檢驗結果發現其中1件蝦米含漂白劑超標，除產品下架停售，並移請供貨廠商所在的外縣市衛生局依規定裁處。

衛生局食品科指出，此次抽驗包含粽子、豬肉及香菇、蝦米、菜脯、豆干、鹹蛋黃等各式配料共21件，檢驗衛生指標菌、漂白劑、防腐劑、蘇丹紅等項目，肉品則是檢驗動物用藥殘留量，檢驗結果其中1件蝦米與規定不符。

衛生局長張蕊仙說，選購端午節應景食品時，要注意以下幾點事項，第一要慎選食材，選擇包裝完整、標示清楚的食品，蝦米乾貨類使用前可先以大量清水充分浸泡、清洗，以減少食品添加物的殘留。

第二要注意保存，粽子應趁新鮮食用完畢，避免放置室溫太久，以免粽子變質腐敗，如果冷藏儲存，溫度應維持在4至7°C，並於3天內吃完；如冷凍儲存，溫度應控制在-18°C 以下，且不存放超過 2周；加熱食用時食品中心溫度應超過70℃，切勿反覆加熱及冷藏。

第三不宜食多，吃粽子時勿狼吞虎嚥，應搭配蔬果等纖維質較高的食品，且留意少油、少鹽、少糖、多纖維的飲食原則，以達到均衡飲食。

衛生局並呼籲食品製造業者應確實控管製售產品的品質衛生，確實完整地將產品資料標示於外包裝，賣場及一般販售業也應落實自主管理。

端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料。圖／苗栗縣政府提供
端午節將屆，苗栗縣衛生局抽驗市售端午應景食品粽子及各式配料。圖／苗栗縣政府提供

衛生局 粽子 端午節

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