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桃園防汛路因雨崩塌 鄭文燦視察：搶修後盼更新

中央社／ 桃園26日電

桃園平鎮區某防汛道路因連日大雨而崩塌，4部停放在路旁車輛掉落水圳。桃園市長鄭文燦今天視察後表示，會完成災損搶修，並希望更新道路，也請工程單位巡檢鄰近民宅，確保安全。

平鎮區民族路雙連一段199巷附近的防汛道路昨晚因連日大雨導致水利構造物崩壞，發生道路崩塌，造成4輛原停放在路旁的車輛掉落水圳，所幸車內無人，整起事故無人員傷亡。

鄭文燦上午到事故現場會勘，接受媒體聯訪時表示，此路段為農田水利署石門管理處過嶺支渠防汛道路，崩塌的部分約有100公尺，已在昨晚封閉、進行緊急搶修，4輛掉落的車也已移走。

鄭文燦指出，這條防汛道路約在民國80餘年建造，比較老舊，會協助農田水利署完成災損搶救，也希望這條過嶺支渠能重新更新，包括水路、防汛道路，確保安全。

針對鄰近民宅的安全，鄭文燦說，已請工程單位巡檢、確保安全，強降雨每小時雨量大，易淹水地區也比較脆弱，會請各單位準備。

媒體詢問，若又有連日大雨，相關災情如何防範。對此，鄭文燦表示，所有再建工程，包括民眾的防災準備都會再做宣導，一旦有強降雨，包括容易淹水的地區，會啟動水岸防災社區的整備。

他說，因為極端氣候，防災韌性要提高，尤其是區域排水方面，也會再加強。

鄭文燦 崩塌 桃園市長

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