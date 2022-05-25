梅雨鋒面影響 苗縣山區傳零星落石樹倒

受梅雨鋒面影響，苗栗縣連日出現降雨，部分山區傳出有落石或路樹倒塌，工務單位及警方陸續派員清理排除，幸未造成人員受傷。

梅雨鋒面報到，苗栗縣連日來雨勢斷斷續續，尤以山區雨勢較為明顯，苗栗縣消防局雖未接獲淹水災情通報，但轄內仍有零星落石、路樹倒塌情形。

縣府工務處今天透過臉書發布，大湖鄉苗62線約3公里處邊坡有落石掉落，巨大石塊占據、阻擋道路，經通報大湖鄉公所派工排除落石，並將路面餘土清理完成。

另在三義鄉苗130線19.6公里處有路樹倒塌，也立即派工完成排除，恢復正常通行。

苗栗縣警察局大湖分局表示，大興派出所所長柯文光24日下午擔服轄區探訪勤務時，發現泰安鄉南清道路（泰安國中小學旁道路）有巨大路樹橫倒，另有樹枝壓在電纜線上，現場險象環生，雙向人車受阻無法通行。

因時值下班時段，行經人車逐漸變多，警方立即拉起封鎖線，並擺放交通錐提醒用路人，同時通報大興村長及台電人員到場協助排除，合力以機具、鐮刀將巨大樹枝切割後徒手清理完畢，開放雙向人車通行。

警方提醒用路人，梅雨季期間山區易有降雨，行駛山區道路務必小心慢行，隨時注意車前狀況，如發現路面有路樹倒塌、落石坍方或其他障礙物，可立即撥打110通報。