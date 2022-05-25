加速竹市空橋建設 鄭正鈐要求科技部補助

新竹市關埔地區慈雲路與埔頂三路銜接「空橋」建設與否，引起地方關注，國民黨立委鄭正鈐今表示，新竹市政府已允諾要蓋，但為加速建設以及多一層經費保障，他已要求科技部依法研議，以專案的方式提高補助經費。

對此科技部新竹科學園區管理局長王永壯則表示，科學園區與地方是共榮發展，對於有助地方發展的建設都樂意促成，並將研議相關辦法。

鄭正鈐指出，新竹市政府推翻之前的規劃案，僅承諾今年會優先推動空橋設計案，並編列1千萬元的規畫設計費，但工程經費尚待規畫設計後，才能編列工程預算，而且還要花一年的時間等待規劃，但慈雲路與埔頂路的交通狀況攸關居民和竹科員工安危，建設應該越快越好，因此他要求科技部應依照「科學園區管理局補助地方政府建設經費處理原則」的最高補助比例，提高目前的補助金額，並研議以專案的方式將補助經費列為空橋建設專項。