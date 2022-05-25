桃園航空城地上物拆遷費增加 鄭文燦：提升至730億元

關心桃園航空城徵收戶，桃園市議員徐其萬今在市議會總質詢指出，依據土地徵收審議小組第244次會議記錄，請民航局、市府協助徵收戶重建，也要求市長儘速擬定相關補救辦法，讓徵收戶安心。桃園市長鄭文燦表示，有預估到成本的增加，所以才會有十大優惠。

徐其萬質疑，營建物價年年飆漲已經為失控狀態，工程難招標發包，投標業者少，形成政府被迫改設計圖，該標案或滅頂招標，都不一定發的出去，試問航空城徵收戶2018年的查估補償金是否能夠重建家園呢？

鄭文燦表示，航空城的地上物拆遷，從原本總經費450億，提升到730億，大概提升60%左右，有的還在陸續增加。希望居民的權益可以極大化，將心比心，盡量放大補償經費。

合法建築物協議的價格平均落在10萬到11萬之間，將來在安置住宅的部分，民眾可以選購，這部分已經將近兩千戶都發包了，會把地價打四折到五折，建築物按照實際成本來核算價格，一定比市價低很多。

安置街廓的部分，兩個部分要協助第一個是建築師的建築式樣，這個市府會媒合。另外是營造廠部分也請特別請市府遴選好的營造廠，以合理的價格區間，讓民眾可以來選擇營造廠。希望營造廠的價格區間，要落在徵收或協議架構的天花板以下。

鄭文燦說，市府會專案評估，不過現在很多縣市民眾都要求比照航空城。市府會全力以赴，下半年會抽籤配地，各種方案都是要降低重建的負擔，大家目標是一致的。

徐其萬指出，本月底將是航空城徵收戶配地說明會開始，預計於明年開始興建安置街廓住宅，建議市府可以補助徵收戶設置太陽能光電，打造綠能建築，節能減碳做環保。

徐希望，降低安置戶重建成本，要求開挖剩餘土方統一由市政府航空城工程處規劃多處土方暫屯區，畢竟航空城開發需要土方約600萬立方米。桃園市政府工務局長賴宇亭表示，可以研究，雖然不是議員的解方，但會想一個比較好的方法。