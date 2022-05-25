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新竹縣定古蹟關西分駐所將修復 6月啟動防護工程

中央社／ 新竹縣25日電

新竹縣府提出關西大客廳概念，分期分區推古蹟修復，第一、二期的所長宿舍與員警單身宿舍已完成，將進行第三期的關西分駐所修復，預計於6月進行防護工程，減緩分駐所損壞。

新竹縣政府提供新聞資料指出，關西分駐所是新竹縣規模最大的警政類型文化資產，也是關西鎮核心歷史街區少有的公共空間，修復活化後，將串連關西文化景點與提升地方發展。

新竹縣長楊文科表示，關西是台三線進入新竹的門戶，縣府提出「關西大客廳」概念，以縣定古蹟分駐所作為歷史街區活化的核心，分期分區推動修復。

他說，在客委會支持下，一期所長宿舍與二期員警單身宿舍已修復完工，並舉辦藝文展演和提供輕食、咖啡、茶席等服務，受地方好評。

楊文科表示，關西分駐所為第三期的修復工程，但因近期營建成本升高，導致工程預算經費高漲，日久將更不利於文資修復。因此，他主動到客委會爭取支持，獲得主任委員楊長鎮善意回應。

楊文科指出，未來由專家學者等訪視協商修復工法，在討論、調整部分規劃及預算內容後，客委會將全力支持。

文化局長李安妤表示，縣定古蹟關西分駐所，在廳舍和木造眷屬宿舍都有漏水、屋面損壞和白蟻侵蝕危害，在中央補助修復前，目前先由縣府出資進行緊急防護工程，包括屋頂排水、防護鋼棚、外牆防護與木構件白蟻防治等，盼暫時減緩分駐所的損壞。

新竹 宿舍

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