客家中西樂創作曲譜發表 即起開放免費下載

桃園市客家事務局今天在北區客家會館舉辦「客庄印象」曲譜發表會，發表國樂、管樂及管弦樂11首創作曲譜，局長黃傅淑香表示，7位作曲家以客家為題譜曲創作，將客家文化多元樣貌轉化為躍動音符，11首曲譜即日起開放免費下載。

這項客庄曲譜發表會，由桃園市國樂團、龍潭愛樂管弦樂團在現場演奏，其中「寵夠ㄟ天公（唱歌的天空）」及「油桐花進行曲」2首曲目開幕，會中並宣布，包括前述2首及「客風弦韻」、「菱潭埤」、「挑擔歌」、「褒忠義民爺」、「大海的幻想」、「茶山情歌」、「美山家庄」、「客庄印象－桃園」、「客家第一庄」共11首作品，在客家局官網可免費下載。

11首客庄新創作曲譜，由客家局特別邀請陳廷銓、王柏力、李翰威、何立仁、劉文祥、楊秀美、曾翊玹7位作曲家，以「客家」為題進行國樂、管樂及管弦樂創作譜曲作品，歡迎喜愛客家音樂的鄉親踴躍下載和推廣，預計10月辦理成果音樂會。