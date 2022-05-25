快訊

下班入夜雨恐下不停 氣象局發布16縣市豪大雨特報

備妥的清冠一號來不及吃 桃園婦人快篩陽性死亡

買15元飲料中千萬 7-11統一發票開出4位千萬得主

客家中西樂創作曲譜發表 即起開放免費下載

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市客家局發表11首客庄創作譜曲，現場樂管弦樂團演奏。圖／客家局提供
桃園市客家局發表11首客庄創作譜曲，現場樂管弦樂團演奏。圖／客家局提供

桃園市客家事務局今天在北區客家會館舉辦「客庄印象」曲譜發表會，發表國樂、管樂及管弦樂11首創作曲譜，局長黃傅淑香表示，7位作曲家以客家為題譜曲創作，將客家文化多元樣貌轉化為躍動音符，11首曲譜即日起開放免費下載。

這項客庄曲譜發表會，由桃園市國樂團、龍潭愛樂管弦樂團在現場演奏，其中「寵夠ㄟ天公（唱歌的天空）」及「油桐花進行曲」2首曲目開幕，會中並宣布，包括前述2首及「客風弦韻」、「菱潭埤」、「挑擔歌」、「褒忠義民爺」、「大海的幻想」、「茶山情歌」、「美山家庄」、「客庄印象－桃園」、「客家第一庄」共11首作品，在客家局官網可免費下載。

11首客庄新創作曲譜，由客家局特別邀請陳廷銓、王柏力、李翰威、何立仁、劉文祥、楊秀美、曾翊玹7位作曲家，以「客家」為題進行國樂、管樂及管弦樂創作譜曲作品，歡迎喜愛客家音樂的鄉親踴躍下載和推廣，預計10月辦理成果音樂會。

新創作11首曲譜作品，取材自客家傳統八音、客家歌謠融合西方古典音樂技法、表彰義民忠勇精神等各種客家多元樣貌，黃傅淑香表示，音樂是傳承客家文化很好的管道，發表11首創作曲譜作品，為桃園客家藝文注入新風采，未來將爭取納入全國學生音樂比賽指定曲目，讓更多人透過音樂認識客家，培育更多客家音樂文化種子。

桃園客家局發表7作曲家的11首客家譜曲創作。圖／客家局提供
桃園客家局發表7作曲家的11首客家譜曲創作。圖／客家局提供
桃園市客家局發表11首中西樂創作客家曲譜，即日起官網免費下載。圖／客家局提供
桃園市客家局發表11首中西樂創作客家曲譜，即日起官網免費下載。圖／客家局提供

桃園 國樂 客家文化

延伸閱讀

探索百年老店、客庄老街尋寶！ 新竹「新埔走走」小旅行 沉浸式親子互動體驗

客語認證放榜 苗栗縣即日起受理中級以上合格者獎勵金

新北客家文物典藏展 氣死貓吊籃濃濃懷古味

桃園首屆客家朗讀競賽報名中 以杜潘芳格詩為競賽題

相關新聞

桃園里長送關懷包累垮還確診 民政局：物流宅配也不及

先前桃園的防疫關懷包已委由各區公所發放，確診者可透過親友憑證件協助領取，許多里長也跳出來協助里上居民領取暴露在染疫風險中...

台中薪情比苗栗差？ 盧秀燕：不少總公司未設台中

2月主計總處「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中全年總薪資59.1萬元，六都墊底；另「全國勞工勞退提繳...

桃園航空城地上物拆遷費增加 鄭文燦：提升至730億元

關心桃園航空城徵收戶，桃園市議員徐其萬今在市議會總質詢指出，依據土地徵收審議小組第244次會議記錄，請民航局、市府協助徵...

苗縣7鄉公所改建總獲補助6億多元 居22縣市之冠

苗栗縣大湖鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫最近已獲內政部核定補助1億元上限，這是縣內第7個獲前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮市公...

體恤竹北基層警力辛勞 林為洲捐贈百劑快篩及百顆粽子

新竹縣竹北警分局竹北派出所日前因協助確診女童開道送醫而登上新聞，立委林為洲體恤基層警力在疫情期間不僅要維持治安，還要協助...

友善防治野生動物危害農作 苗栗縣推架設電圍網

苗栗縣電圍網友善防治獼猴等野生動物危害，縣府補助年年加碼5000元，農委會去年提高到最高補助13萬元，全縣防治總面積超過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。