新竹縣+2570例百歲人瑞確診 BNT接種開放多元管道

新冠肺炎本土確診案例，新竹縣今天新增2570例，較昨天增長384人，確診者分別為1264位男性和1306位女性，染疫者中出現百歲人瑞，確診年齡0至100歲，12歲以下323人，65歲以上243人，多數為18至64歲青壯年，約占72%。無症狀者2478人，約占96%。另兒童BNT疫苗校園集中接種今天開打，全縣國中小校園將安排165場次。

2570例地區分布為竹北市883例、竹東鎮412例、湖口鄉507例、新豐鄉297例、新埔鎮118例、關西鎮96例、芎林鄉70例、橫山鄉31例、寶山鄉54例、北埔鄉14例、峨眉鄉15例、尖石鄉50例、五峰鄉23例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。新竹縣居家隔離1463人，居家照護21675人。

兒童BNT疫苗校園集中接種今天開打，新竹縣目前獲配約1萬4千劑BNT疫苗，全縣國中小校園預計安排165場次，6月24日前陸續完成接種。日前針對全縣5至17歲校園集中接種BNT疫苗的意願調查，同意者共計7萬1622名學生，其中國小學生約6成同意、國高中生約7成同意。相較上一波6至11歲校園集中接種莫德納疫苗，竹縣約1成5成、共6099名孩童完成接種。

竹縣衛生局說明，中央今天起推出數位新冠病毒健康證明平台，只要確診民眾資料正確，系統就會在5到10小時內開立隔離通知書，同時也開放接觸者申請「接觸者隔離證明」。衛生局表示，對於已經確診且隔離期結束仍未收到隔離通知書者，可到新竹縣政府網站首頁，點入「嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19 )疫情防治」專區，選取COVID-19 確診者隔離通知書補發申請單，填寫表單申請補發。

新竹縣疫苗接種部分，除原有在新竹縣疫苗地圖可隨時查詢的各衛生所、合約診所持續接受預約外，5至17歲及成人BNT疫苗已開打，分為校園集中接種規畫、合約院所預約，及特殊場次規畫等三方面進行。校園集中接種因12至17歲已實施過基礎劑接種，因此目前以5至11歲的國小校園接種為優先，待國小接種完成再依疫苗量能安排12至17歲校園接種追加劑。5、6歲未入學國小者則由家長帶至合約院所預約施打。

在特殊場次部分，本月29日將在竹北里集會所開設一場大型接種服務，由新仁醫院提供BNT疫苗接種，包含12歲以上400個名額（預約250名、現場150名）、5至11歲兒童300個名額（預約150名、現場150名）。26日下午1點開放網路預約https://www.beclass.com/rid=2648a6c628c8e6880c37。其他接種場次規畫，確定後將另行公布。

目前兒童莫德納疫苗持續接種中，包含校園集中接種規劃仍實施中，因故無法參加校園接種的6至11歲學童，可由家長帶學童至本縣各合約院所預約接種。 新竹縣新增2570例，較昨天增長384人，確診者中出現百歲人瑞。圖／新竹縣府提供 中央今天起推出數位新冠病毒健康證明平台，開放接觸者申請「接觸者隔離證明」，亦提供確診者隔離通知書補發申請。圖／新竹縣府提供

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