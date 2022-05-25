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竹檢查察賄選及暴力執行小組揭牌 維護乾淨選風

中央社／ 新竹縣25日電

2022年九合一選舉將在11月26日登場，新竹地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，今天揭牌，檢察長張介欽說，防制賄選、假訊息等問題介入選舉，維護乾淨選風。

新竹地檢署成立「查察賄選及暴力執行小組」，今天舉行揭牌儀式，將推動反賄選宣導，並進行情資分析蒐報，貫徹查賄行動、防止暴力等事件，介入選舉中。

張介欽表示，各機關除持續查辦現金賄選、選舉賭盤、幽靈人口案外，針對假訊息、境外資金與滲透來源介選等，將以速查嚴辦，釐清真相。

他說，同時，強化科技查賄人力與設備，防範數位賄選，確保這次選舉公平進行，讓民眾能在良好的選舉環境，進行投票。

新竹地檢署表示，也呼籲民眾勇於檢舉，只要案件舉報查獲、起訴，就會頒發檢舉獎金，共同為潔淨選風盡一分心力。

九合一選舉 賄選 新竹

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