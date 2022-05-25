桃園里長送關懷包累垮還確診 民政局：物流宅配也不及

先前桃園的防疫關懷包已委由各區公所發放，確診者可透過親友憑證件協助領取，許多里長也跳出來協助里上居民領取暴露在染疫風險中，疲於奔命，有民代提出應像台中一樣使用宅配寄送方式，減輕一線人員負擔。

桃園關懷包可由里長或親友持居隔者或確診者證件或確診PCR證明可代領，市議員梁為超接獲多位里長陳情表示，里長或公所人員成為配送關懷包的第一線人員，配送服務嚴重壓縮處理里務時間，更成為染疫風險最高的族群之一。

中壢區龍平里長李慶融表示，早先確診人少時，關懷包委由里幹事分送，不過之後海量確診數襲來，加上發放政策改為親友代領，許多居民找不到人時，便尋求里長協助，基於服務居民需求，都盡力協助。

中壢區自治里長吳宏駿指出，雖然可用照片代領盡量降低染疫風險，每天約配送5至10份關懷包，據他了解中壢區已有4至5位里長確診，雖不能斷定染疫是因為送關懷包造成，但仍有風險存在。

也有諸多里長坦言，工作量持續會持續加大，市府丟給第一線減輕了他們負擔，卻加重里長、公所人員壓力，做更多事卻少了防疫保障，還望能用宅配或其他方式，避免關懷包之亂延續。

市議員葉明月表示，若能用宅配是好事，不僅減輕一線負擔，也能避免詐騙集團以里長、市議員助理之名，行騙去個資之實；梁為超說，如果市府不珍惜里長，讓他們因錯誤的政策長期處在高壓和高風險的環境中可能導致市政崩潰，呼籲桃園盡快跟進台中政策。