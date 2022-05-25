快訊

TVBS女主播上演宮鬥劇 3主播涉霸凌另1名女主播遭逮

北市疫情洪峰過了 柯文哲：接下來高原期估維持4周

高峰到了？新冠單日確診逼近9萬人 陳時中這樣說

竹市學府路、光復路通勤交通惡夢 民代爭辦通學專車

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市光復路上學校不少，是通學交通熱區。記者張裕珍／攝影
新竹市光復路上學校不少，是通學交通熱區。記者張裕珍／攝影

新竹東區地幅狹小、人口密集，每逢上班通勤的交通尖峰時刻，經常出現塞車、人車爭道等場景。市議員蔡惠婷今天質詢點出交通熱區學校的通勤困境，要求市府跟進竹縣辦理通學專車。市府回應，相關學校持保留態度，但將請校方調查學生意願。

蔡惠婷說，東區有2大通學交通熱區，分別為學府路，短短1.2公里有建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商4所學校。再來是光復路，沿途有光復高中、建功高中、世界高中、光武國中。每天早上這2條路都同時湧入上班與上學車潮，相當擁擠。

但新竹市道路環境條件有限，蔡惠婷認為，現有道路難拓寬、行人道建置也有困難、加上大眾運輸也仍不夠便利普及，因此家長接送小孩上學的比例始終居高不下，車流塞進有限的道路，只會造成惡性循環，希望在交通熱區的學校間推行通學公車紓解。

蔡惠婷也舉隔壁的新竹縣通學專車為例，縣府已在總量管制學校竹北市成功國中設置轉介的通學專車，學區孩子可搭車到附近的竹北、博愛與六家高中國中部上學，一年經費約176萬元，對比新竹市辦活動動輒花5、600萬元綽綽有餘，市府應研議辦理。

教育處處長賴榮光說，4月底已有和東區學校討論，如總量管制學校光武國中回應，學校與住家距離近，學生多由家長接送上學，放學則多為前往安親班或走路回家，對是否要辦理通學專車持保留態度，但市府會請學校展開學生調查，有需要再行研議。

新竹 東區 安親班

延伸閱讀

竹科首間幼兒園被爆未立案就招生 科管局：教育部准的

竹市＋1799 明啟動兒童施打輝瑞校園巡迴接種

竹市寄養家庭擴大招募 提高寄養安置費用最高7%

花蓮端午返鄉專車還有餘票 5/25起開放現場購買

相關新聞

桃園里長送關懷包累垮還確診 民政局：物流宅配也不及

先前桃園的防疫關懷包已委由各區公所發放，確診者可透過親友憑證件協助領取，許多里長也跳出來協助里上居民領取暴露在染疫風險中...

台中薪情比苗栗差？ 盧秀燕：不少總公司未設台中

2月主計總處「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中全年總薪資59.1萬元，六都墊底；另「全國勞工勞退提繳...

苗縣7鄉公所改建總獲補助6億多元 居22縣市之冠

苗栗縣大湖鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫最近已獲內政部核定補助1億元上限，這是縣內第7個獲前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮市公...

體恤竹北基層警力辛勞 林為洲捐贈百劑快篩及百顆粽子

新竹縣竹北警分局竹北派出所日前因協助確診女童開道送醫而登上新聞，立委林為洲體恤基層警力在疫情期間不僅要維持治安，還要協助...

友善防治野生動物危害農作 苗栗縣推架設電圍網

苗栗縣電圍網友善防治獼猴等野生動物危害，縣府補助年年加碼5000元，農委會去年提高到最高補助13萬元，全縣防治總面積超過...

桃檢察長俞秀端親自領軍查賄 8字宣誓決心

距離2022地方選舉還剩半年，桃園地檢署今成立「查察賄選及暴力執行小組」，並由檢察長俞秀端率檢警調及政風單位人員共同揭牌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。