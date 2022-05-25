竹市學府路、光復路通勤交通惡夢 民代爭辦通學專車

新竹市東區地幅狹小、人口密集，每逢上班通勤的交通尖峰時刻，經常出現塞車、人車爭道等場景。市議員蔡惠婷今天質詢點出交通熱區學校的通勤困境，要求市府跟進竹縣辦理通學專車。市府回應，相關學校持保留態度，但將請校方調查學生意願。

蔡惠婷說，東區有2大通學交通熱區，分別為學府路，短短1.2公里有建華國中、培英國中、新竹高中、新竹高商4所學校。再來是光復路，沿途有光復高中、建功高中、世界高中、光武國中。每天早上這2條路都同時湧入上班與上學車潮，相當擁擠。

但新竹市道路環境條件有限，蔡惠婷認為，現有道路難拓寬、行人道建置也有困難、加上大眾運輸也仍不夠便利普及，因此家長接送小孩上學的比例始終居高不下，車流塞進有限的道路，只會造成惡性循環，希望在交通熱區的學校間推行通學公車紓解。

蔡惠婷也舉隔壁的新竹縣通學專車為例，縣府已在總量管制學校竹北市成功國中設置轉介的通學專車，學區孩子可搭車到附近的竹北、博愛與六家高中國中部上學，一年經費約176萬元，對比新竹市辦活動動輒花5、600萬元綽綽有餘，市府應研議辦理。

教育處處長賴榮光說，4月底已有和東區學校討論，如總量管制學校光武國中回應，學校與住家距離近，學生多由家長接送上學，放學則多為前往安親班或走路回家，對是否要辦理通學專車持保留態度，但市府會請學校展開學生調查，有需要再行研議。