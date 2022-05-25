定期會質詢期間 竹市議會接連傳3名議員確診

新竹市議會近期進行第十屆第七次定期會，目前正逢單位業務質詢，陸續傳出有3名議員確診，分別為施乃如、吳國寶與吳青山，3人紛紛改採視訊方式參加會議，並以書面質詢。27日將展開市政總質詢，議會說，將照常舉行，強化各項防疫清消措施。

今年本土疫情爆發，新竹市確診人數目前仍屬北台灣最低，近日則陸續傳出有市議員確診消息，據悉，分別為施乃如、吳國寶與吳青山，目前都採居家隔離、照護。

市議會目前正進行單位業務質詢，預計27日起至6月6日進行市政總質詢，市長林智堅與市府官員將列席備詢。

市議會指出，總質詢仍照常舉行，但議事廳會加強隔板清消、量體溫等防疫措施，議會雖已有下訂快篩試劑，但供貨因政府徵用受到影響，目前請議員自用快篩試劑檢測，若有出現快篩陽性必須主動回報，不能進議會，得改採視訊參加會議。

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