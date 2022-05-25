定期會質詢期間 竹市議會接連傳3名議員確診
新竹市議會近期進行第十屆第七次定期會，目前正逢單位業務質詢，陸續傳出有3名議員確診，分別為施乃如、吳國寶與吳青山，3人紛紛改採視訊方式參加會議，並以書面質詢。27日將展開市政總質詢，議會說，將照常舉行，強化各項防疫清消措施。
今年本土疫情爆發，新竹市確診人數目前仍屬北台灣最低，近日則陸續傳出有市議員確診消息，據悉，分別為施乃如、吳國寶與吳青山，目前都採居家隔離、照護。
市議會目前正進行單位業務質詢，預計27日起至6月6日進行市政總質詢，市長林智堅與市府官員將列席備詢。
市議會指出，總質詢仍照常舉行，但議事廳會加強隔板清消、量體溫等防疫措施，議會雖已有下訂快篩試劑，但供貨因政府徵用受到影響，目前請議員自用快篩試劑檢測，若有出現快篩陽性必須主動回報，不能進議會，得改採視訊參加會議。
疫情快報
▪【疫情專題】5月25日新增本土89,352例、境外移入37例 確診死亡76例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言