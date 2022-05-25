苗縣7鄉公所改建總獲補助6億多元 居22縣市之冠

苗栗縣大湖鄉公所辦公廳舍拆除重建計畫最近已獲內政部核定補助1億元上限，這是縣內第7個獲前瞻基礎建設計畫核定補助的鄉鎮市公所。縣府強調，迄今內政部核定縣內鄉鎮公所辦理辦公廳舍拆除重建，金額達6億2521萬餘元，核定件數與金額都是22縣市之冠。

縣府民政處表示，大湖鄉公所現有辦公廳舍建於1976年，屬耐震設計規範尚未完備時興建的辦公廳舍，歷經歲月及921地震洗禮，建物多處出現裂縫、滲水、剝落等問題，依2014年台灣省土木技師公會鑑定，鄉公所現有建物已有結構安全疑慮，建議拆除重建。

為協助爭取大湖鄉公所拆除重建經費，縣長徐耀昌前年4月率縣府團隊赴內政部，力爭將本案納入前瞻計畫補助，全案去年3月獲內政部同意補助，今年5月20日基本設計審查通過，並獲核定補助1億元，繼卓蘭鎮公所之後第2個獲最高補助額度的鄉鎮公所，依計畫期程估算，大湖鄉公所可望於2024年1月改建完成，以最新穎舒適的軟硬體設備為鄉親服務。

大湖鄉新辦公廳舍採原地拆除重建方式，預計興建地上3層、地下1層的建築，樓地板總面積約4025平方公尺，廳舍除加強防震設計，空間規畫也充分融入無障礙、關懷弱勢精神，以滿足行動不便及老弱婦孺的洽公需求，同時導入綠建築設計，兼具美觀與實用。

此外，考量兒童托育需求，新廳舍將利用部分空間設置公共托嬰中心，希望透過佈建托育家園建構價格合理、環境溫馨、管理透明的服務內容供家長選擇，進而刺激年輕父母生育意願。

縣長徐耀昌表示，大湖鄉公所是全縣最後一個獲內政部前瞻基礎建設計畫（第2期）補助的公所，期待公所團隊發揮好酒沉甕底精神，如質如期完成改建作業，讓新辦公廳舍成為大湖鄉的好所在。