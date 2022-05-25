台中薪情比苗栗差？ 盧秀燕：不少總公司未設台中

2月主計總處「各縣市工業及服務業企業僱用員工全年總薪資」統計，台中全年總薪資59.1萬元，六都墊底；另「全國勞工勞退提繳工資行情」顯示台中薪資仍墊底。民進黨議員聯合質詢，質疑台中市薪資為何不如離島的連江縣跟雲林、苗栗？

市長盧秀燕表示，勞工薪資計算方法對台中不公平，因不少公司在台中投資但總公司不在台中，依國家薪資計算，薪資將歸到總公司，她建議公司投資台中可成立子公司，讓薪資歸到台中，市府會繼續努力提高勞工薪資。

學者指出，依台中市勞工分布結構，六到七成在服務業，尤其餐飲業薪資普遍低，幾乎是最低工資，影響平均薪資。

議員陳淑華指出，勞動部統計3月底勞退提繳工資行情統計，全台「薪情」最好的縣市是新竹市，平均月提6萬6356元，其是新竹縣的5萬0298元、台北的4萬9095元；新竹市、縣近3年工資漲幅是全台前兩名，分別達13.8％及8.64％，顯示因竹科「墊高」薪資。六都以台中市提繳工資3萬5686元最低，且還不如離島的連江縣與本島的苗栗雲林！

勞動部勞退提撥工資成長率，以每年三月的資料，2016到2018年台中列全國前三，2019到2021年後就掉到第8、9名，都在現任市長盧秀燕任內。近幾年，苗栗脫離低薪、低發展的狀況，竹科的半導體產業聚落蔓延到苗栗，成就苗栗發展。過去幾年，台中市做了什麼？她沒有看到市府提出因應現在產業變化趨勢提出什麼政策！

經經發局補充，員工的薪資結構分本薪和外加兩種，台灣一般本薪都報不高。台中市吸引許多高科技公司、商業及服務業投資，但總部多在台北、新竹，薪資都報到總公司；台中將努力轉型，如台北和新竹縣市以總部和科技業來調整薪資結構。

勞工局指出，透過各項獎勵措施鼓勵事業單位提升薪資水準，也積極收集資訊及盤點現有法規，與市府擘劃的產業發展共同努力。