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體恤竹北基層警力辛勞 林為洲捐贈百劑快篩及百顆粽子

聯合報／ 記者巫鴻瑋王淑君／新竹即時報導
立委林為洲捐贈100份快篩試劑給竹北派出所，希望為員警們加油打氣。記者巫鴻瑋／翻攝
立委林為洲捐贈100份快篩試劑給竹北派出所，希望為員警們加油打氣。記者巫鴻瑋／翻攝

新竹縣竹北警分局竹北派出所日前因協助確診女童開道送醫而登上新聞，立委林為洲體恤基層警力在疫情期間不僅要維持治安，還要協助防疫，因此昨天下午特別捐贈百劑快篩，還附上粽子及咖啡，希望替員警們加油打氣，更呼籲大家齊心共同嚴峻疫情。

林為洲表示，捐贈快篩試劑100份、粽子100顆、咖啡100包室為了向員警致意，象徵他們勤務100分，他說「做得太好了，感謝警察夥伴們，在人民需要協助時挺身相助，齊心共度嚴峻疫情，有你們真好」。

昨天下午林為洲也親自派出所，還與員警們聊到21日為幼童開道送醫的情形，林也呼籲如果家中有幼童確診，且出現危急情況，如抽搐、意識不佳、呼吸困難等，就要馬上到急診就醫，因為近期兒童腦炎案例時有所聞。

林為洲感謝員警在家屬慌張時能夠及時協助，也希望藉由捐贈快篩，以行動作警察的堅強後盾，關懷員警健康，並為他們加油打氣，希望大家能做好自身防護、降低接觸風險，安心執勤，守護竹北地區的安全。

立委林為洲（前右2）捐贈快篩給竹北派出所，希望為員警們加油打氣。記者巫鴻瑋／翻攝
立委林為洲（前右2）捐贈快篩給竹北派出所，希望為員警們加油打氣。記者巫鴻瑋／翻攝

林為洲 快篩試劑 疫情

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