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友善防治野生動物危害農作 苗栗縣推架設電圍網

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
電圍網更友善防治野生動物危害農作物，苗栗縣即日至6月底在鄉鎮市公所受理申請補助。圖／苗栗縣政府提供
電圍網更友善防治野生動物危害農作物，苗栗縣即日至6月底在鄉鎮市公所受理申請補助。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣電圍網友善防治獼猴等野生動物危害，縣府補助年年加碼5000元，農委會去年提高到最高補助13萬元，全縣防治總面積超過100公頃，今年即日至6月底受理，縣府呼籲農民多多利用。

電圍網配合電牧器，利用高電壓低電流的特性，當獼猴觸電時因疼痛而彈開，不敢再次靠近，而堅固的網子也能防治山羌、山豬等動物進入，更友善防治野生動物危害農作物，農委會2016年鼓勵架設，苗栗縣推動有成效，全縣防治總面積達100.7公頃，外縣市也派員來取經。

架設電圍網補助比例，縣府應負擔1萬5000元，2018年起每案加碼補助5000元，至今全縣共有119筆補助案，今年將持續加碼，農委會去年起也將最高補助，從6萬元大幅增加到13萬元。

縣府指出，電圍網補助面積0.2公頃至2公頃，按土地面積大小補助資材費，農民自付金額1萬元至3萬7000餘元不等，農民6月底前可至鄉鎮市公所申請，相關問題洽詢縣府農業處保育科。

電圍網防治猴害，其中，「水果之鄉」卓蘭鎮占90件、面積67公頃最多，縣議員楊恭林說，卓蘭大面積種植高接梨、柑橘等水果，獼猴危害嚴重，政府補助電圍網架設，農民不無小補，但仍難根絕，猴子越來越精，有些會挖洞從圍牆下方侵入果園，農友還必須在果園養狗趕猴。

農民 農委會

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