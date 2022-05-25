桃捷因應疫情運量 直達車5/28起離峰不運行

桃捷公司今天表示，5月28日起實施直達車離峰時間不運行措施，普通車則維持現有時刻表，以維持服務搭乘機場捷運通勤旅客。

桃捷公司發布新聞稿指出，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，搭乘機場捷運的民眾除平日通勤必要需求外，假日期間也自主減少外出及搭乘大眾運輸工具。

經桃捷公司評估運量變化，在不影響通勤旅客權益及符合實際旅運需求下，從5月28日起，實施直達車離峰時間（平日上午9時至下午5時、下午7時至營運結束、假日全時段）不運行措施，普通車則維持現有時刻表。

桃捷公司指出，疫情期間，桃捷公司將隨時評估旅客需求滾動式調整營運模式，同時，提供防疫乘車品質，強化車站、車廂防疫清潔消毒，保障旅客和員工安全。